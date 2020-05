Garamendi dice que la CEOE se mantiene en la mesa de diálogo social

Madrid, 29 may (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este viernes que la patronal no se ha levantado de la mesa de diálogo social, sino que ha suspendido su presencia momentáneamente, debido al acuerdo entre PSOE, UP y EH Bildu para la derogación de la reforma laboral.