Moreno espera que Andalucía pueda pasar "en su conjunto" a la próxima fase 3

Granada, 29 may (EFE).- El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado este viernes su satisfacción por que Granada y Málaga vayan a pasar el próximo lunes a la fase 2, en la que ya estaban el resto de provincias andaluzas, y ha dicho que espera que toda la comunidad "en su conjunto" pueda acceder a la 3 cuando corresponda.

Durante una visita en Granada a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Los Vados, ha considerado que ese próximo avance, anunciado este jueves por el Ministerio de Sanidad, de las dos provincias que siguen en fase 1 era "lo razonable y sensato", si bien ha apostillado que esta decisión "llega con retraso".

Según Moreno, Granada y Málaga ya tenían que estar en la fase 2 junto al resto de provincias andaluzas puesto que cumplían "de manera objetiva" con los criterios marcados por Sanidad.

"No era entendible, ni lo es a día de hoy, que no hubieran pasado con el resto de la provincias", ha indicado el presidente andaluz, que "espera, desea y quiere confiar" en que, a partir de ahora, toda la comunidad "en su conjunto" pueda pasar a la siguiente fase 3 mientras no haya ningún foco de infección.

"Si hay un foco de infección yo seré el primero en pedirle al Ministerio que haya algunas zonas que no pasen, si hay un problema sanitario", ha explicado Moreno, quien ha destacado que Andalucía sea a día de hoy la comunidad autónoma con menos índice de contagio por cada 100.000 habitantes.