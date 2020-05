Lorenzo Silva y Manu Marlasca desenmascaran a "el Solitario"

Madrid, 29 may (EFE).- Consciente de que un "país también se conoce por su criminalidad", el periodista Manuel Marlasca ha creado junto al escritor Lorenzo Silva y el dibujante Cristóbal Fortúñez "el Solitario", una novela gráfica 100 % real sobre "todos" los protagonistas de la historia del que se fue enemigo número 1 de España.

Más de 30 atracos de bancos y tres muertos, este es el balance de la vida delictiva de Jaime Giménez Arbe, "el Solitario", el criminal que durante 14 años fue el objetivo de Policía y Guardia Civil en nuestro país y el protagonista de esta cronología de los hechos llevada con maestría al lenguaje de la novela gráfica por estos tres autores de la mano de dos de los mejores en materia de información criminal.

Un libro que nació como un encargo editorial de Random Cómics y que se ha convertido en la primera entrega de una serie que estará centrada en el denominado "True Crime", en ese género que aborda los hechos tal cual fueron, como lo hace tanto el periodista Marlasca en sus informaciones, como el escritor Silva para construir sus novelas.

"Recuperar casos criminales nos da una radiografía de cómo son los criminales en España y es muy importante porque un país también se conoce por su criminalidad", afirma a Efe Marlasca, quien confiesa también que tanto él como Silva vieron claramente que "el Solitario" era el caso que "más fácilmente" se podía llevar a la ilustración por tratarse de una persona "muy caricaturizable".

Pero sobre todo por un motivo de mayor peso: ambos manejaban "mucha y muy buena información".

Sumarios, investigaciones, declaraciones, vídeos, escuchas, todo tipo de material para construir una historia no centrada en el personaje en sí, sino en los que lo cazaron y en los que sufrieron su maldad.

Porque sí, porque Giménez Arbe es el malo de esta película que vivió España y por eso ambos autores han sido muy cuidadosos para tratarlo como tal.

"Los dos pensamos en esta historia no porque el Solitario nos parezca un personaje ejemplar o que dé lugar a un mito. A mi me parece poco épica su historia porque él robaba para no trabajar, cotizó me parece 3 días a la Seguridad Social y las muertes que produjo tienen poca ética", reconoce Silva.

Por eso la novela arranca con el testimonio de uno del director de la primera sucursal que atracó allá por 1994 en Viveiro (Lugo), el primero de los muchos que salpicaron toda España y llevaron el pánico a esos trabajadores de entidades bancarias que se vieron atacados a punta de pistola siempre a medio día, su hora preferida.

"Yo trabajo con la realidad -relata Marlasca- y en estos 32 años que llevo con la realidad criminal te das cuenta de que no tienen ninguna fascinación, para mi es más fascinante la historia de las víctimas o de los que persigue a esos monstruos. He visto muchos atracos y son situaciones terribles y en las que está apunto de desatarse la tragedia porque los hace gente que no tiene nada que perder".

Con ese punto de vista como columna vertebral el resto del cómic se va desarrollando cronológicamente, atraco tras atraco, a través de los textos hechos a cuatro manos y las ilustraciones de Fortúñez, quien ha dibujado a Giménez Arbe y el resto de protagonistas y elementos de la investigación con precisión, pero usando el negro, y no el rojo, para marcar la sangre que derramó este delincuente.

En concreto la muerte en 2004 de los guardias civiles Juan Antonio Palmero y José Antonio Vidal, que murieron ametrallados a sangre fría en Castejón (Navarra) cuando le dieron el alto. Un doble crimen con el que arrancó la Operación Marietta y "el Solitario" se convirtió en el enemigo público número uno.

La misma arma, un subfusil construido por él mismo, con la que mató en Vall D'Uixó (Castellón) en 2010 a un policía municipal cuando atracaba otra sucursal.

Asesinatos que Marlasca y Silva nos vuelven a recordar para homenajear a esos miembros de la Policía y Guardia Civil que finalmente, gracias a una confidencia, hicieron que Giménez Arbe fuera detenido el 23 de julio de 2007 en Figueira da Foz (Portugal) por agentes españoles y portugueses.

Pilar Martín