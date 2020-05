Rubén Blades asegura que negar el matrimonio igualitario "está desfasado"

Panamá, 29 may (EFE).- El cantautor panameño Rubén Blades defendió el matrimonio igualitario y aplaudió su implementación esta semana en Costa Rica, en un escrito publicado en sus redes sociales en el que tachó de "desfasada" la negación de este derecho, como ocurre en su país natal.

"Considero que la posición de negar el 'matrimonio igualitario' es completamente desfasada. Negar esa posibilidad vulnera los derechos civiles de aquellos que desean formalizar su relación sentimental, para ejercer facultades que poseen como ciudadanos y como personas", argumentó el artista panameño más universal.

El matrimonio de personas del mismo sexos entró en vigor desde el pasado martes en Costa Rica, convirtiéndose en el séptimo país americano en aprobarlo y el primero en Centroamérica.

"Felicito a Costa Rica por haber superado prejuicios inútiles, indefendibles para las mentes racionales. Y es otro ejemplo 'tico' digno de seguir, al igual que lo representa su reciente inclusión en el prestigioso grupo OCDE", añadió el también ministro de Turismo en el Gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).

Así, recordó que en Panamá el matrimonio igualitario aún "desata una gritería que, desafortunadamente, no se escucha como protesta contra la corrupción y mediocridad que infecta a nuestras instituciones, a nuestra sociedad".

Blades lamentó que las marchas contra el colectivo homosexual sean más populares que las manifestaciones por "la ausencia de justicia", y añadió como ejemplo el escándalo de Odebrecht, los juicios "contra funcionarios públicos acusados de sobornos, cohechos o lesiones al tesoro nacional".

Panamá está entre dos países (Costa Rica y Colombia) que legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, y también debe "permitirse su existencia legal en la República de Panamá", dijo Blades.

"No me extrañaría que ahora, los que en Panamá nunca publican ni comentan lo que escribo, reproduzcan esta opinión, no necesariamente para adversarme sino para lucrar con el escándalo que, en estos tiempos de estupideces y racismos, produce cualquier argumento racional que intente hacer pensar a la inconsciencia", afirmó el ganador de 17 premios Grammy.