Villar: "Lo ideal es acabar las competiciones, pero no debemos apresurarnos"

Alicante 30 may (EFE).- El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, afirmó que lo ideal es terminar las competiciones, pero se cuestionó si tendría que ser en este mismo año al considerar que no es preciso apresurarse y que el fútbol, sin espectadores, es "menos fútbol".