El Gobierno hongkonés afirma que no cederá a las "amenazas" de Estados Unidos

Hong Kong, 30 may (EFE).- El Gobierno hongkonés, afín al régimen de Pekín, aseguró hoy que no cederá ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que éste ordenara empezar un proceso para "eliminar las excepciones" por las que EEUU concede a la ex colonia británica un "trato diferente y especial" con respecto a China.