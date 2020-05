La RFEH aprobará norma para regular final competiciones ante causa excepcional

Madrid, 31 may (EFE).- La Federación Española de Hockey (RFEH) someterá a aprobación en su Asamblea el próximo 6 de junio una normativa para regular cómo resolver las competiciones en situaciones excepcionales como la de la pandemia actual, que ha acabado con la liga sin que haya campeón, ni descensos aunque sí ascensos.

El objetivo de esta nueva norma es "saber a qué atenerse" ante cualquier tipo de eventualidad, según explicó a EFE el presidente de la RFEH, Santiago Deó, que confió en que el mundo del deporte y el suyo en concreto "no sea de los más perjudicados" ante el impacto económico" de esta situación como lo fue en la crisis de 2008-2009.

Pregunta (P): ¿En qué trabaja ahora mismo la RFEH?

Respuesta (R): Los equipos nacionales no están entrenando todavía, creo que empezarán pronto y vamos a tener la asamblea el día 6 de junio para aprobar el calendario de la temporada que viene, que empezaremos el 20 de septiembre. También someteremos a aprobación una nueva normativa para casos excepcionales, sea lo que sea lo que pase, si la liga no ha acabado la primera vuelta, si se han jugado dos tercios, la liga regular sí pero no el play off no, cuándo hay descenso, cuando no... Una normativa que se puede criticar pero que está escrita, sepamos a qué atenernos y no que tengamos que decidir en una mesa si se baja o no y quién es campeón.

P: ¿Por qué han decidido que no haya campeón de Liga?

R: Yo tengo muy claro que cuando me quedan cinco jornadas para acabar la liga regular más todo el play off me cuesta mucho decir que un equipo es campeón porque en ese momento va primero en la liga regular. Respeto todas las opiniones, pero para mí campeón es el que ha ganado en el campo, otra cosa es que luego tengas que dar plazas europeas y te guíes por lo que se ha jugado hasta ahora y no castigues a nadie a descender. Aquí hemos decidido que no haya campeón de liga, hay plazas europeas, no hay descensos, pero sí ascensos y bajarán más el año que viene para volver a ser los mismos. Es lo que propuse en la junta directiva y aprobó la comisión delegada. Lo hizo cuando tuvimos la resolución del CSD que facultaba a ésta para tomar decisiones que son competencia de la Asamblea.

P: ¿Cómo van a encajar el calendario de la temporada que viene?

R: Ya lo hemos hecho. Lo único aplazado esta temporada es el K8 de la EHL que se tenía que jugar en abril con el Egara y el Club de Campo femenino y que se va a celebrar en Amsterdam en octubre, si las condiciones sanitarias son las correctas para la primera quincena.

Luego tenemos la Pro Liga, aunque como este año se ha dejado de jugar la mitad, de los 16 partidos que teníamos que jugar hemos jugado 8. Con buen criterio han decidido que lo que queda se jugará la temporada que viene. Después tenemos la Copa de Europa, que ya estaba pero que ahora se jugara en junio, un mes antes de los Juegos y ahí te puedes plantear cómo vas, pero es importante porque es clasificatorio para la Copa del Mundo de 2022 muy cerca de los Juegos.

P: ¿Y la Liga?

R: La liga está programada para que la primera semana de mayo las selecciones se puedan concentrar. Desde septiembre a mayo tienes que hacer toda la liga, con algún parón por la Pro Liga y jugar 22 jornadas. Hemos decidido que solo haya dos que son dobles y negociar con los equipos porque tienes que dar a los aficionados una liga que tenga sentido. Hemos conseguido que toda la primera vuelta se juegue de septiembre a diciembre, que acaba con la Copa del Rey y la Reina en diciembre, y de febrero a mayo el resto con los play off-

P: ¿Qué impacto negativo puede dejar en el hockey esta pandemia?

R: El CSD nos ha dicho que este año todo lo que estaba prometido nos lo va a dar, pero van a venir años duros por la situación del país. Espero que no seamos de los más perjudicados como fuimos en la crisis del 2008-2009 al 2013 que en el acumulado recibimos un 70% menos de lo que recibimos en 2008 ahora que volvíamos a ver la luz... Los clubes lo están notando mucho por las cuotas y la reducción de socios.

P: ¿Qué piensa de tener que celebrar las elecciones a la presidencia este año pese al aplazamiento de los Juegos?

R: Las elecciones las convocaremos en septiembre para celebrarlas en noviembre y me voy a presentar. La convocatoria debería ser flexible y ver la excepcionalidad para no entorpecer la dinámica en las federaciones, pero en las que no se han clasificado para los Juegos o no va a haber más que un candidato creo que hay que dejar la norma. Yo, al no haber más candidatos, a los seleccionadores los he renovado hasta los Juegos. Si hubiera habido otro candidato lo habría hablado antes con él.

Olga Martín