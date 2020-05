"No puedo respirar" vuelve a las calles de Miami con miles de manifestantes

Miami, 31 may (EFE).- "No puedo respirar", el lema en redes sociales y protestas que están teniendo lugar en distintas ciudades de Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd, volvió este domingo a las calles de Miami (Florida) en voz de miles de manifestantes y tras una noche de vandalismo y arrestos.

Protesters march through downtown Miami, response to the death of George Floyd, in Miami, Florida, USA, 31 May 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA