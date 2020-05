El PSOE y Más Madrid acudirán mañana a reunión por la recuperación de Madrid

Madrid, 31 may (EFE).- Solo los portavoces del PSOE, Ángel Gabilondo, y el de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, han confirmado hasta ahora que acudirán a la reunión convocada mañana, lunes 1 de junio, por el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, para buscar un pacto por la reconstrucción de la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado, en una entrevista en Telemadrid, que el PP no acudirá a la reunión promovida por Aguado y ha señalado que "no está de acuerdo" con esta convocatoria.

Díaz Ayuso ha explicado el Ejecutivo regional ha preparado un plan para la recuperación de Madrid, que presentó el pasado 27 de mayo y que quiere llevar nuevamente al Consejo de Gobierno de la semana que viene para decidir cómo presentarlo a su vez a los grupos de la oposición.

La presidenta madrileña ha sostenido que el vicepresidente y ella tendrían que presentar el plan, primero a Vox, que es el grupo que ha posibilitado con su apoyo externo su investidura como presidenta regional y la formación del Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en la región, y, posteriormente, explicárselo, de mayor a menor, al PSOE y al resto de los grupos de la Cámara.

El vicepresidente ha dicho que si la presidenta regional quiere iniciar diálogos con los grupos de la oposición, "mañana mismo hay una nueva oportunidad".

El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, no acudirá a la reunión porque no lo ve "oportuno", según fuentes del grupo parlamentario.

Fuentes del PSOE han remitido a una entrevista publicada por El Plural en la que Ángel Gabilondo ha afirmado: "Estaré siempre en todo lo que sea dialogar de las políticas necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos, nos debemos a eso".

Desde Más Madrid, fuentes del grupo han ratificado que su portavoz, Pablo Gómez Perpinyà, asistirá a la reunión.

Este grupo ha invitado a Díaz Ayuso a "abandonar su deriva antidiálogo y acudir a la reunión con el resto de grupos".

"Si finalmente (la presidenta) decide no acudir, le pedimos que no haga como el perro del hortelano: si no quiere dialogar, que al menos nos deje hacerlo a los demás", han subrayado a Efe fuentes de Más Madrid.

Unidas Podemos Izquierda Unida no ha asegurado su asistencia a la reunión, aunque fuentes del grupo han manifestado que no les extraña que Díaz Ayuso afirme que "prefiere dialogar con Vox porque son sus socios predilectos".

Para este grupo, "toda esta discusión sobre la reunión que están teniendo los dos partidos del Gobierno solo pone de manifiesto su fractura interna y su debilidad".

Y fuentes de Vox han resaltado que su portavoz, Rocío Monasterio, no tiene ningún problema en hablar con el resto de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, las mismas fuentes han indicado que lo lógico es que la presidenta regional lidere las conversaciones para buscar un acuerdo por la reconstrucción de la Comunidad y que en primer término se produzca una reunión entre el PP, Ciudadanos y Vox, que es su "socio preferente", y luego con el resto de los grupos parlamentarios.