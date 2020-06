Botín advierte de que "cada día que no se abre" cuesta puestos de trabajo

Madrid, 1 jun (EFE).- La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha abogado este lunes por recuperar la actividad en condiciones de seguridad porque "cada día que no se abre está costando a la economía española muchos puestos de trabajo".

Durante su participación en el pleno extraordinario de la Cámara de Comercio de España, presidido por el rey, Botín ha asegurado que las empresas van a colaborar para que la vuelta a la actividad se produzca "cuanto antes pero de forma segura", para lo que será clave recuperar la confianza.

"Los españoles hemos sido responsables en quedarnos en casa, estoy segura de que seremos responsables en la salida" del confinamiento, ha añadido.

También ha abogado por trabajar para cerrar la brecha digital para evitar que familias vulnerables y pequeñas empresas queden atrás, ya que los negocios que no venden "mueren" y "si no sobrevives hoy no hay plan a dos o tres años".

"Hemos visto en tres meses cambios que habrían tardado años" en materia de digitalización, que tras esta crisis va a ir "muchísimo más rápido" de lo que se esperaba, ha considerado.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha aprovechado su intervención para invitar a las empresas a participar del acuerdo nacional de reconstrucción económica y social porque "todos tenemos que arrimar el hombro" para salir de la crisis.

Este acuerdo permitirá "acometer los grandes retos y urgencias a los que se enfrentan nuestras empresas y el conjunto de la sociedad española".

Maroto ha destacado las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia en la economía, como las líneas de avales del ICO, la cobertura de créditos del Cesce o los expedientes de regulación temporal de empleo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha instado a poner el foco en las empresas durante la recuperación ya que son "creadoras de riqueza y puestos de trabajo", por lo que resulta prioritario "insuflarles ánimo" en su vuelta a la actividad.

Asimismo, ha instado a trabajar de cara al futuro, lo que a su juicio pasa por la adaptación a la globalización -por que "las fronteras volverán a abrirse"-, a la digitalización y al cambio demográfico.

"Hemos estado a la altura y hemos sido capaces de derrotar al virus unidos", ha subrayado, al tiempo que ha advertido que ahora queda "lo más difícil", que es "mantener esa unidad para hacer frente a la crisis económica y social".