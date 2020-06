La alternativa Lemar para San Mamés

Madrid, 1 jun (EFE).- Sin Joao Félix, baja por sanción para San Mamés, y con la duda del argentino Ángel Correa, con una lesión muscular, Thomas Lemar apareció este lunes como una alternativa de Diego Simeone ante esas eventualidades como compañero en el ataque de Diego Costa para la reanudación de LaLiga Santander contra el Athletic Club, según ensayó en una parte de la sesión matutina, en la que no había más novedades en el probable once.

El resto de los integrantes de la posible alineación titular en Bilbao eran los mismos del grupo con el que trabajó el técnico argentino a mediados de la semana pasada: los defensas Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi; los centrocampistas Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Thomas Partey y Koke Resurrección; y el atacante Diego Costa, además de Lemar. En la semana anterior, Correa había formado parte del once hasta que cayó lesionado.

El atacante argentino sufrió una dolencia muscular en la sesión del pasado martes, desde entonces está en proceso de recuperación y "pendiente de evolución". A dos semanas del reencuentro con LaLiga Santander, el futbolista es duda para el choque. Joao Félix, que sería el titular ahí en condiciones normales, es baja por sanción, aparte de que se recupera de un esguince en la rodilla izquierda. Este lunes ya saltó al campo para hacer carrera al margen.

Álvaro Morata, Víctor Machín, 'Vitolo', o Yannick Carrasco, que ya han jugado en la delantera con Diego Simeone como entrenador, incluso esta misma temporada, son otras opciones posibles para cubrir ese espacio, pero por el momento toma ventaja Lemar, a juzgar por una de las pruebas del entrenamiento. Es el que figura como principal alternativa, aunque aún restan 13 días para armar el once y la convocatoria para la visita a Bilbao.

Al menos eso apuntó la primera sesión sin limitación numérica por la pandemia del covid-19. El proceso de 'desescalada' comenzó con los entrenamientos individuales, siguió con los grupos de diez y avanzó a los de 14. Este lunes fue el primer trabajo colectivo con todos a la vez, aunque no todos estaban disponibles, una vez que Joao Félix, Correa y Sime Vrsaljko se recuperan de diferentes dolencias. El lateral croata, sometido a una artroscopia programada hace diez días para retirar material de la intervención quirúrgica de la rodilla izquierda del pasado febrero, también es duda para el comienzo del campeonato.

"Estoy muy contento de poder entrenar con todos, de sentirnos ahora otra vez el grupo. El equipo está bien. Hemos trabajado duro y estamos haciéndolo todavía para prepararnos para el primer partido", explicó Carrasco al término de la sesión matutina, en declaraciones facilitadas por el Atlético de Madrid.

Si Lemar es finalmente el elegido para el once, Simeone insistirá en un jugador que en enero estaba más fuera que dentro del equipo, por lo menos según el propósito que tenía el club de fichar al uruguayo Edinson Cavani desde el París Saint Germain, puesto que necesitaba una salida para adaptarse al límite salarial si traía al delantero charrúa y todos los focos apuntaban al internacional francés.

"Lemar tiene unas características que no tienen muchos futbolistas dentro del plantel (...). Ahora, si se puede quedar o no, sabemos que los representantes trabajan de manera brillante y los clubes van en consecuencia de sus necesidades", expuso entonces, el 3 de enero, Diego Simeone.

"Yo hablo del futbolista y como futbolista los hechos hablan por sí solos; cada vez que estuvo disponible ha jugado mucho más de lo que no ha jugado, porque sus características a mí siempre me han entusiasmado. Después, no ha podido responder en consecuencia de esas expectativas, pero la expectativa está, claro", expresó entonces el técnico.

LA REACTIVACIÓN CONTRA EL LIVERPOOL

No jugó en todo ese mes de enero, por una lesión muscular, pero en esas cualidades, indudables en el Mónaco y aún por confirmar en el Atlético, además del posicionamiento y la implicación defensiva a la que se aplica Lemar, abundó el entrenador para devolverle rápidamente al campo.

En cuanto estuvo disponible, en el derbi frente al Real Madrid, fue reutilizado de nuevo. Su irrupción en el terreno del estadio Santiago Bernabéu para los últimos 33 minutos fue la imagen de un jugador sin confianza, desconcentrado en los marcajes -en la jugada del gol de la derrota, por ejemplo- y visiblemente, quizá más que nunca en el Atlético, temeroso con el balón.

Pero el técnico lo reactivó indudablemente después: su apuesta por él, cuando nadie lo intuía, para el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en el Wanda Metropolitano.

Al descanso fue reemplazado por una lesión muscular de la que ya está completamente recuperado. Ya en Anfield ocupó un puesto entre los 18 elegidos, recién restablecido de esa dolencia.

¿Y será titular en San Mamés? De momento es una alternativa, en un momento de invariable transcendencia para un extremo que aún, hoy por hoy, año y medio después de su ingreso en el Atlético, ni se ha acercado a las expectativas: 67 partidos, tres goles, cuatro asistencias... No ha marcado ni ha dado ningún tanto este curso, tras 24 duelos, once de inicio y nada más uno completo.

Iñaki Dufour