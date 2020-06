Ex jefe Policía Boston: El problema no es la Policía, es el racismo sistémico

Nueva York, 1 jun (EFE).- Encontrarse a un ex jefe de Policía antisistema no es algo que ocurra todo los días, pero para el "Jefe" Dan Linskey, ex superintendente de la Policía de Boston y figura central durante unos días de 2013 que tuvieron a la ciudad atenazada por el miedo, la receta para salir de la situación actual es corregir "el racismo sistémico" que está detrás de la brutalidad policial en Estados Unidos contra la comunidad negra.