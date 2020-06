Blanca Manchón: "Tengo un año más en el cual puedo vivir de mi deporte"

Redacción deportes, 2 jun (EFE).- La windsurfista sevillana Blanca Manchón, que representará a España en la clase RS:X (windsurf) en Tokio 2020 dice estar encantada por el aplazamiento de los Juegos porque dispondrá "de un año más" para "vivir" de su deporte y de su profesión a la que dedica "más de ocho horas al día".

"Al haber un año más de ciclo olímpico, todos los deportes que van a ser olímpicos en Tokio tendrán más dinero, más patrocinadores y esto me ha venido muy bien", opinó.

Manchón, de 33 años, anunció que espera "vivir" de su deporte "todo el tiempo que pueda, como cualquier deportista profesional". "Llevo desde los 12 años con esto, luchando, logrando becas y es el dinero que tengo y que me he ganado", señaló.

Empezó a entrenar, tras dos meses sin hacerlo en el mar, el pasado 4 de mayo cuando se inició la desescalada en Andalucía. Está en Puerto Sherry (Cádiz) donde tiene una casa y su material está en el Centro de Tecnificación del Puerto de Santa María.

Su retorno a los entrenamientos está siendo progresivo, con tres o cuatro días a las semana. "No tenemos objetivo de competiciones ni nada de manera inmediata. Lo que hago es un poco de mantenimiento y tomar contacto con la tabla. Además, aún no tengo a mi entrenador, ni compañeros para entrenar y tampoco tiene mucho sentido pasar muchas horas en el agua, incluso hasta ahora me daba un poco de miedo salir sola", admitió.

La primera prueba de alta competición para los RS:X será el Europeo de Atenas, del 22 al 28 de noviembre, que aún no está confirmada oficialmente.

De momento sigue la incertidumbre en lo que respecta a las competiciones. "La verdad es que ahora no hay nada en claro. Incluso ni el tema de la Federación Española al respecto de si habrá presupuesto para hacer una cosas u otras, porque esta situación es nueva para ellos y para nosotros ya que no se contemplaba un año más".

El que el Starboard IFoil,(tabla de windsurf con alerones) sea olímpico en París 2024 ha despertado una fiebre por esa modalidad que sustituirá al RS:X en el programa olímpico.

Blanca también navega en esta modalidad aunque explicó que "solo" lo hace "como diversión". "Lo del IFoil es ahora secundario porque solo quiero centrarme en mi preparación para Tokio 2021. Ahora tengo un poco de falta de motivación porque yo navego en RS:X para competir, para lograr un objetivo; navegar por navegar no me apetece".

"Lo que más echo en falta es competir y es de lo que tengo más ganas. Hasta que no se normalice la cosa y mi entrenador, Federico Expósito, que es italiano, no pueda viajar y no podamos hacer concentraciones no podemos hacer mucha cosa. Aún así hemos planificado la primera concentración en Cádiz en julio, si todo va bien", comentó.

Manchón reconoció que sus primeros Juegos Olímpicos (Atenas 2004), a los que acudió con 17 años fueron muy especiales para ella, pero que, "los de Tokio también lo van a ser porque serán recordados siempre como los del 'coronavirus' y que se habrán hecho en un año que no toca". "Y yo voy a estar allí".