El Festival de Cine de Acción NIAFFS se celebrará "online" los días previstos

Madrid, 2 jun (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Acción (NOIDENTITY Action Film Festival Spain-NIAFFS), que se celebrará del 28 de junio al 4 de julio, cambia este año a certamen "online" al que se podrá acceder mediante una plataforma propia de visionado, aunque se pretende mantener algunas actividades presenciales paralelas.

Según han indicado a Efe fuentes de la organización, esta séptima edición ofrecerá diez largometrajes internacionales a concurso en Sección Oficial y otros 20 en la sección paralela NOIDENTITY Films, seleccionadas entre un total de 560 propuestas recibidas hasta el 15 de mayo provenientes de 50 países.

El NIAFFS es un festival único en España cuyo objetivo es la difusión de la cultura cinematográfica a través del cine de acción internacional y nacional.

Nació por iniciativa de Joaquín Ortega, uno de los coordinadores de acción y mejores especialistas de cine nacionales, que también lo dirige.

"Este año hemos hecho una inversión importante para dar el salto digital, para que todas las películas y cortometrajes se puedan ver en nuestra propia plataforma de visionado", explica Ortega, una decisión que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha precipitado, pero que ya se estaba valorando antes.

Así, se realizarán "online" muchas de las actividades presenciales previstas para esta séptima edición, como ruedas de prensa, presentaciones de nuevos proyectos y libros, conferencias, cursos o mesas especializadas", pero se intentará mantener algunas de las que, hasta ahora, se llevaban a cabo en Sevilla.

Entre ellas, su tradicional exposición de coches HorsePower Day, una concentración de deportivos, 'american cars', o clásicos; lo que sí es seguro, si las circunstancias lo permiten, añaden las fuentes, es que la entrega de sus premios Helios -una representación de un caballo andaluz como símbolo de "potencia, elegancia y nobleza"- se hará en una gala de clausura presencial.

Los títulos a competición en Sección Oficial son "Acceleration" (EEUU.); "Redbad" (Holanda); "Hell On The Border" (EEUU.); "La der des der" (Francia); "The antithesis" (Italia); "I Am Vengeance: Retaliation" (Reino Unido) y "A cabeça do Gumercindo Saraiva" (Brasil); la participación española está formada por "The Odd Perspective", de Yolanda Torres; "Fuel", de Israel González, y "Los pájaros no vuelan de noche", de Pau y Albert Sansabrià Pac.

"Seguimos siendo el festival de referencia internacional en el género de cine de acción, y lo demuestra la calidad de las películas y cortometrajes que nos llegan y que, año tras año, es más alta", ha declarado el director del festival, quien recuerda que se trata de un festival financiado al 100% de forma privada y no recibe subvenciones ni ayudas públicas.

A partir del día 28 de junio estarán disponibles los títulos seleccionados en la sede digital del festival, accesible en la dirección http://festivalniaffs.noidentity.es/.

Las películas y cortometrajes se podrán a disposición del público en la modalidad de vídeo bajo demanda (VOD) y se pondrán a la venta diferentes tipos de bonos para todo el festival.