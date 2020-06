Bolsonaro llama "terroristas" y "marginales" a manifestantes antifascistas

Sao Paulo, 3 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó como "terroristas" y "marginales" a los manifestantes que se dicen antifascistas y que el domingo pasado protestaron contra su Gobierno.

Bolsonaro realizó esas declaraciones la noche del martes ante un pequeño grupo de seguidores a las puertas de su residencial oficial, pero las mismas tan solo trascendieron este miércoles después de que fueran divulgadas en un video de Youtube.

El presidente recalcó las diferencias que existen entre las masivas protestas de Estados Unidos y la que el pasado domingo protagonizó un grupo de manifestantes en Sao Paulo a favor de la democracia, lo que provocó un enfrentamiento con partidarios de Bolsonaro.

"Los 'antifas' comenzaron en campo. El motivo, desde mi punto de vista, es diferente (al de Estados Unidos). Son marginales, en mi entendimiento, terroristas. Amenazaron hacer movimientos el domingo en varias ciudades, también en Brasilia", dijo Bolsonaro, días después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara que planea designar como terroristas a los activistas de extrema izquierda antifascistas.

En esa línea se pronunció también este miércoles el vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourao, que afirmó que los manifestantes que protestaron el domingo en Sao Paulo contra el Gobierno son "delincuentes" vinculados al "extremismo internacional".

"¿Hasta dónde quieren llegar? ¿A incendiar el país, como en 2013? Eso puede servir para mucha cosa, pero jamás para defender la democracia", señaló Mourao, en una artículo publicado por O Estado de Sao Paulo.

Las protestas contra el Gobierno han sido hasta el momento puntuales y el pasado domingo coincidieron con las manifestaciones organizadas en diversas ciudades del país a favor de Bolsonaro y contra el Poder Legislativo y Judicial, las cuales se repiten desde hace dos meses pese a la pandemia, incluso con la participación del propio mandatario.

En ese sentido, Bolsonaro también señaló que es necesario que la policía tenga "retaguardia jurídica" para "trabajar ante un movimiento que no tiene nada que ver con la democracia" y expresó su temor a que Brasil viva lo mismo que Chile el año pasado.

"Eso no lo permitiremos. No es democracia ni libertad de prensa, es terrorismo", recalcó.

En su declaración, el mandatario brasileño lamentó la muerte de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos, la cual desencadenó multitudinarias protestas, y precisó que el racismo en ese país es diferente al de Brasil.

"Allí (en Estados Unidos) el racismo es un poco diferente de Brasil. Está más en la piel. Hubo un negro que perdió la vida allí. Lo lamento. ¿Cómo puede haber sucedido eso? Pero el pueblo estadounidense tiene que entender que cuando se equivoca tiene que pagar", agregó.

"Lo que está sucediendo allí no me gustaría que ocurriese en Brasil. Si hay abuso hay que investigarlo y, si es el caso, castigarlo. Pero no estamos de acuerdo con ese tipo de movimiento", concluyó.