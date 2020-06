Las mujeres tomarán la batuta en la nueva temporada del Auditori de Barcelona

Barcelona, 5 jun (EFE).- El Auditori de Barcelona iniciará temporada en septiembre con un nuevo proyecto artístico, de tres años de duración, que en el primero, con 210 producciones y dedicado a "La creación", reivindicará el papel de las mujeres, con una importante presencia de directoras, creadoras y compositoras.

Ocho serán las directoras invitadas para dirigir la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC): Marta Gardolinska, Zoi Tsokanou, Giedre Slekyte, Ruth Reinhardt, Anja Bihlamaier, Elim Chan, Shiyeon Sung y Lawrence Equilbey.

En los próximos meses, la institución catalana verá, además, en su escenario desde el Quartet Casals, como cuarteto solista, a sopranos como Iréne Theorin o Núria Rial; el barítono Ian Bostridge; el maestro Jordi Savall; el pianista Pierre-Laurent Aimard; el violinista Pinchas Zukerman; el flautista Emmanuel Pahud y a cantantes como El Niño de Elche y Nacho Vegas.

Los dos compositores invitados serán el británico Thomas Adès y la canadiense Cassandra Miller.

Del primero se podrá escuchar "Arcadiana" (1994), "Three Studies from Couperin" (2006) y "In seven days" (2008), mientras que en otoño de 2021 estrenará "Humouresques" para violín y orquesta, dirigido por él mismo, un encargo conjunto del Auditori, la Finnish Radio Symphony Orchestra, la Danish National Symphony Orchestra y la Göteborgs Symfoniker.

Miller, con una producción con "ecos y sombras" de fragmentos y referencias a otras obras, aportará "About Bach" para cuarteto de cuerda; "Bel Canto", para soprano y ensemble, una nueva pieza para voz y electrónica, además del estreno mundial de una obra sinfónica de encargo del auditorio barcelonés.

A la vez, el Auditori impulsará la nueva Bienal Internacional de Cuartetos, que inaugura temporada el 19 de septiembre; el Festival Mozart Noches de Verano, que la clausurará en julio del próximo año, y el Coro del Auditori, que participará en cuatro conciertos bajo la dirección de Xavier Pastrana.

La digitalización tendrá cada vez un mayor peso, con la creación de un sello discográfico digital propio y una plataforma de vídeo bajo demanda que ofrecerá conciertos en continuo.

Otra novedad es la instauración de una nueva tarifa plana para menores de 35 años, que podrán acceder a toda la temporada por 85 euros.

En una entrevista con Efe, el director del Auditori, Robert Brufau, en la primera temporada en la que ha podido incidir en todos los aspectos de la programación, ha resaltado que su apuesta pasa por la "programación unificada de todo el discurso artístico", a la vez que trabaja "en una estrategia de posicionamiento de este equipamiento, tanto a nivel nacional como internacional".

"Creo -argumenta- que la ciudad tiene muy claro lo que son el Liceu o el Palau de la Música, ya que forman parte del imaginario colectivo, de lo que entendemos por cultura del país, pero lo que me pregunto es si en este ecosistema la gente tiene claro qué es el Auditori".

En este punto, reivindica que cumple ya dos décadas de servicio, "y toca, ya va siendo hora de que presentemos nuestra personalidad propia, complementando este ecosistema".

Ahonda en que el ciclo que empieza permitirá escuchar una obra como "La creación" de Haydn, y avanza que en la temporada 2021-2022, la temática girará en torno al "amor-odio" y en la 2022-2023 se reflexionará sobre "muerte o retorno".

Sobre la presencia femenina, Brufau sostiene que el Auditori da un "paso hacia adelante" con las ocho directoras invitadas, que supondrán un 27% de los directores de la temporada, "acercándonos a la realidad del mercado" y "saldando una deuda pendiente".

En el campo de las compositoras, destaca que en el programa Festival Llums Antiga -uno de los 26 que hay- el público podrá conocer el universo creativo de autoras que han sido silenciadas por la historia, como Francesca Caccini, Isabella Leonarda, Claudia Sessa, Barbara Strozzi, Hildegard von Bingen o Elisabeth Jacquet de la Guerre.

Otros destacados de la temporada, con la programación de 58 obras del patrimonio musical catalán y 36 estrenos, serán la celebración del 50 aniversario de la muerte de Robert Gerhard; el cuarenta aniversario del Hagen Quartett o las "Variaciones Diabelli", de Beethoven a cargo de Daniel Barenboim.

En noviembre, por primera vez en Barcelona, la orquesta de Weimar interpretará la obra de Lorin Maazel "El anillo".

Preguntado sobre un plan B en caso de que la pandemia por coronavirus no remita, Robert Brufau indica que "lo importante es tener las herramientas que nos permitan ser dúctiles cuando toque" y no obvia que hay preparada una programación alternativa con más de cuarenta producciones.

Por otra parte, apunta que se tomarán las medidas de seguridad necesarias, tanto para los músicos como para el público, y desvela que los abonos para la temporada se podrán reservar, pero no se cobrarán hasta septiembre, cuando ya se conozcan todas las condiciones para abrir las salas y hacer conciertos.

En cuanto al presupuesto para esta programación, señala que está en torno a los 4,67 millones de euros.