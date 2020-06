Jordi Farré: "El patrocinador de la camiseta del Barça debe ser Cataluña"

Barcelona, 5 jun (EFE).- Después de Víctor Font y Lluís Fernández Alà, Jordi Farré (1975, Hospitalet de Llobregat) es el tercer precandidato confirmado para las elecciones a la presidencia del Barça del 2021.

En esta entrevista con EFE desvela una de sus propuestas más llamativas: que la marca Cataluña sea el principal patrocinador de la camiseta del Barça.

Será la segunda vez que Ferré intentará llegar a la presidencia azulgrana, esta vez bajo el lema 'Nou Impuls Barça'. En la primera, el 2015, se quedó a 500 firmas de superar el corte para convertirse en candidato.

Pregunta: ¿Cuáles son los motivos que le han llevado intentar otra vez ser presidente del Barça?

Respuesta: La ilusión de implementar el proyecto que tenemos en la cabeza desde hace años. El presidente del Barça no es el novio de la boda, los que desempeñan este papel son los jugadores. La figura del presidente tiene que ser mucho menos representativa y mucho más ejecutiva. A mí me gustaría ser el presidente del Barça desde un despacho y que nadie supiera quién es el presidente del Barça.

P: ¿Qué cree que le permitirá superar esta vez el corte de las firmas?

R: Conseguir las firmas es cuestión de moverse mucho y conocer a mucha gente. Y durante ocho años he conocido a muchísimos socios. Durante estos últimos cinco años he hecho 125 desplazamientos entre fútbol y secciones. Cuando envié un WhatsApp anunciando oficialmente que me presentaba recibí entre 800 y 900 respuestas.

P: ¿En su candidatura repetirá algún nombre de la del 2015, como Ramon Planas o Jordi Muñoz?

R: De momento lo único que hemos anunciado es que yo me presentaré, pero Ramon Planas y Jordi Muñoz son amigos míos y compartimos la manera de ver el Barça. Así que seguro que estaremos juntos.

P: La nueva Llei de l'Esport obligará a que un 40% de los directivos sean mujeres y esta medida es probable que ya se deba cumplir en las próximas elecciones del Barça. ¿Usted está trabajando en este sentido?

R: A ver si no podremos formar directiva en el Barça. El mínimo de directivos es 14 y el 40% son seis mujeres. Nunca en la historia del club ha habido tantas mujeres.

P: Ahora mismo solo hay una, Marta Plana.

R: Tenemos que encontrar seis mujeres que lo quieran ser. Las cuotas tienen que ser algo natural, no algo impuesto simplemente para cumplir un cupo. En mi empresa prácticamente todas las personas que mandan son mujeres. Pero yo no escojo a las personas según su género y esto tampoco puede pasar en el Barça.

P: Otra de las novedades que comportará la nueva Llei de l'Esport es que el presidente del Barça contará con la opción de poder cobrar. ¿Usted vería bien que percibiera un sueldo?

R: Yo espero ser el último presidente del Barça que no cobre. No vengo al Barça a ganarme un sueldo. Pero si el presidente es ejecutivo no me parecería mal que cobrase.

P: ¿El siguiente presidente del Barça se encontrará con una situación económica difícil de gestionar?

R: Sí, estoy seguro que nos encontraremos una situación muy difícil. Viene una gran crisis en el mundo del fútbol. Lo que no se puede hacer es gestionar el club explicando que somos la hostia y en realidad no tener ni un duro. Porque entonces hay el peligro de convertirse en el Milan.

P: ¿Su grupo de trabajo ha pensado en crear nuevas vías de ingreso para el club?

R: ¿Por qué necesitamos a Nike para vender la camiseta del Barça? El valor de la marca del Barça lo tenemos que tener nosotros. En Cataluña poseemos el tejido industrial textil más grande de Europa y dispondremos de las instalaciones que dejará Nissan para fabricar la camiseta y todos los productos de la marca Barça. Además, están al lado del Port de Barcelona y de la Zona Franca.

P: Usted es un declarado independentista. ¿Esto se vería reflejado en su mandato?

R: El Barça es transversal y no creo que se tenga que utilizar para hacer política. Aunque todos sabemos cuáles son los orígenes del Barça y lo que ha representado siempre. El club debe dar apoyo en proporción a lo que ocurra en el país, pero nada más. No es una herramienta política. Aunque yo considero que el patrocinador de la camiseta del Barça debe ser la marca Cataluña. Cataluña necesita que se la conozca en el mundo y no hay ningún embajador mejor en este sentido que el Barça.

P: Algunas de las propuestas que hizo para el 2015, como la grada de animación o la agencia de viajes propia, se han implementado. No así convertir la Asamblea de Compromisarios en un órgano abierto a todos los socios que deseen asistir.

R: Los socios son los propietarios del club pero solo ejercen como tales cada seis años, en las elecciones. Tiene que ser compromisario quien quiera serlo. Además, yo haría como mínimo dos Asambleas de Compromisarios al año y todas las compras del club se deberían hacer con una licitación y un concurso.

P: En este sentido, ¿puede ayudar la implantación del voto electrónico?

R: Se tiene que implementar inmediatamente, pero si solo se utiliza para votar en las elecciones cada seis años tampoco servirá de mucho. Considero, por ejemplo, que la segunda camiseta del Barça la tendríamos que escoger los socios.