Pau Gasol avanza en su recuperación con buenas sensaciones y cierto optimismo

Madrid 6 jun (EFE).- El pívot español Pau Gasol destacó este sábado que la recuperación de su lesión en el pie izquierdo va por el buen camino y que tiene "buenas sensaciones" al respecto, porque avanza "de manera positiva" y eso le permite afrontar el futuro "con cierto optimismo".

En una conversación de Instagram que mantuvo con su amigo Rafa Nadal, número dos del tenis mundial, el doble campeón de la NBA dijo que está "con mejores sensaciones" y con ganas de empezar a correr "y hacer más cosas" para recuperarse de la fractura por estrés en el hueso navicular del pie izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano y que le ha mantenido apartado de las pistas desde hace un año y medio.

Explicó que, al estar confinado por el coronavirus, tiene "algunas limitaciones" como el hecho de que debe hacerse unas plantillas especiales y un estudio biomecánico para asegurarse de que el peso de su cuerpo "no pasa tanto por el escafoides". "Eso no lo puedo hacer aun, pero estoy con buenas sensaciones y avanzando de manera positiva", añadió.

"Me siento muy bien y tengo cierto optimismo -continuó el mayor de los hermanos Gasol-, pero como llevo un año y medio complicado no me quiero hacer demasiadas ilusiones y prefiero tener los pies en el suelo, porque he jugado bastantes años a este deporte y he castigado mucho este cuerpo".

También explicó que intenta trabajar "día a día" y con mucha disciplina para consolidar los "pequeños" avances "que poco a poco" le van dando confianza "para ver que estás en el camino adecuado" y reconoció que durante la pandemia ha tenido sus "bajones" de ánimo, pero ha intentado mantenerse "bastante proactivo" pensando en cómo aprovechar el tiempo encerrado en casa y cómo ayudar a los que más lo necesitan.