Hacen limpiar la playa de Carnota (Coruña) a 38 erasmus que hicieron botellón

Santiago de Compostela, 6 jun (EFE).- La Policía Local identificó el pasado jueves a 38 estudiantes erasmus, que se encuentran en Galicia, tras verlos divididos en dos grupos en la playa de Carnota (A Coruña) y, en lugar de denunciarlos, procedieron a la identificación y les hicieron limpiar el arenal, protegido por Red Natura, aparte de advertirles de que se trata de una práctica prohibida.

Uno de los agentes que se personó en la zona indicó a Efe que iban "vestidos con ropa de calle", no con bañadores; que era al atardecer y que, cuando ellos procedieron a hacer su trabajo, vieron que llegaba más gente, chicos que se habían perdido y que habían ido a otro lugar, y no al pactado por las redes sociales. "Muchísimos ni se conocían entre sí", ha advertido este efectivo, que ha indicado que actuaron tras recibir la llamada de particulares y que les explicaron que no podían hacer uso de sus vehículos aquellos que hubiesen consumido alcohol.

Respetaron eso en todo momento, ha apuntado, y también la tarea encomendada. "La zona quedó impoluta", ha destacado este cuerpo de seguridad.