Italia registra 53 muertos con coronavirus y 197 nuevos contagios en 24 horas

Roma, 7 jun (EFE).- Italia ha registrado 53 muertos y 197 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, según el último balance oficial publicado hoy por Protección Civil.

El número total de muertos desde que se inició la emergencia en el país el 21 de febrero es de 33.899 y el de contagios totales de 234.998, incluyendo a los enfermos, a los fallecidos y a los curados.

De los 197 nuevos contagios, 125 se han contabilizado en la región de Lombardía (norte), la más afectada por la pandemia, mientras que otras seis regiones italianas no han tenido ninguno.

En las últimas 24 horas se han curado 759 pacientes, lo que eleva la cifra total hasta los 165.837 desde el inicio de la emergencia.

Actualmente hay 35.262 pacientes con coronavirus en Italia, de los que solo 287 se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos, seis menos que el sábado.

El responsable designado en Italia para gestionar la emergencia, Domenico Arcuri, dijo este domingo que el país tiene controlada la curva de transmisiones, pero que debe centrarse ahora en hacer más pruebas a todos los ciudadanos para "dar con los asintomáticos", que son peligrosos en esta fase de reapertura porque pueden provocar una nueva propagación de la pandemia.

Italia inició su desconfinamiento el pasado 4 de mayo y el 3 de junio abrió sus fronteras con los países de la Unión Europea (UE) para que sus ciudadanos puedan visitar el país sin guardar cuarentena y también permitió la movilidad entre regiones.

El papa Francisco ha dicho momentos después del rezo del Ángelus que "la fase aguda de la epidemia ha pasado en Italia", pero ha pedido a todos los ciudadanos que no bajen la guardia y "no canten victoria todavía" porque el virus no ha desaparecido.