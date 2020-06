Porta Ferrada reprograma el cartel en agosto con Jethro Tull y Amaral

Sant Feliu de Guíxols (Girona), 8 jun (EFE).- El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha reprogramado su cartel para concentrarlo en agosto y mantiene como actuaciones destacadas las del veterano grupo británico Jethro Tull y la del dúo español Amaral.

La organización ha reestructurado su propuesta inicial, que ha dividido en buena parte entre la edición de este año y la de 2021, para la que contará con artistas que, inicialmente, estaban previstos para este 2020, como es el caso de Jamie Cullum, Ben Harper, Bad Gyal y Leiva.

También saltan al próximo verano los grupos Simple Minds, Kool and the Gang, la banda de tributo God Save the Queen y un referente del público infantil en Cataluña como es Dàmaris Gelabert.

En cuanto a la programación de 2020, mantiene, además de las actuaciones de Jethro Tull y Amaral, las de Albert Pla, Los Secretos con Coque Malla, Nil Moliner, Arnau Griso y Manel.

A los conciertos de este verano se suman Miguel Poveda, Ara Malikian, Andrea Motis, Sopa de Cabra, Stay Homas y Els Amics de les Arts.

A toda esta programación de gran formato en el Guíxols Arena se añade un ciclo de dimensiones más modestas que tendrá lugar en la plaza Abadia y que protagonizarán artistas de proximidad con una gala lírica el 24 de agosto, un homenaje a Robert Gerhard el 25 y otro por el 250 aniversario de Beethoven el 27.

El director del festival, Iñaki Martí, ha destacado el "gran esfuerzo" realizado para "salvar" la cita, después de las cancelaciones de otros festivales de la Costa Brava.

"Lo hemos luchado: el día 6 de marzo las ventas nos situaban en cifras de récord con 10.000 entradas anticipadas, nunca se habían conseguido estos números en esas fechas", ha subrayado Martí, quien considera que esa respuesta del público les obligaba a reprogramar "al cien por cien de los artistas, aunque eso sí, entre este año y el que viene".

El presupuesto se sitúa en los 700.000 euros y habrá 14.000 localidades disponibles, todas con asiento numerado para garantizar las distancias de seguridad.

Desde el ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols el objetivo de mantener la cita es que ejerza de elemento dinamizador tanto en el ámbito comercial como turístico y de promoción.

El concejal responsable del festival, Josep Saballs, detalla que el Guíxols Arena se ha adaptado para resistir "al devastador Covid-19, que también ha arrasado con el panorama musical y cultural", y está convencido de que los vecinos de esta localidad y su entorno estarán satisfechos de ser "capital cultural de la Costa Brava" este verano.

El director artístico del Porta Ferrada, Albert Mallol, ha justificado el esfuerzo en la voluntad de apoyar al sector y ha destacado la apuesta por el "artista kilómetro cero".

El Guíxols Arena tendrá ahora un aforo que nunca superará los ochocientos espectadores distribuidos entre platea y grada y la actuación inaugural será la de Stay Homas, el trío que ha saltado a la fama por sus canciones interpretadas desde una terraza de Barcelona durante el confinamiento y que está prevista para el 5 de agosto.

Las entradas adquiridas hasta ahora serán válidas para las nuevas fechas y la organización solicita que se conserven siempre que sea posible, aunque se devolverá el dinero en caso contrario con un plazo máximo para solicitarlo de catorce días.