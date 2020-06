Madrid no contempla pedir ya el paso a la fase 3 pero quizá flexibilizar la 2

Madrid, 8 jun (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que su Gobierno no se plantea pedir ya el paso de la región a la fase 3 de desescalada porque hay que analizar cómo evoluciona la recién estrenada fase 2, pero sí estudiará si se puede pedir "flexibilizar algo".

"Vamos poco a poco", ha asegurado Ayuso en declaraciones en Esradio al ser preguntada por si Madrid podría pedir pasar a la fase 3 el próximo lunes a pesar de que ha entrado en la fase 2 este lunes.

Ayuso ha reconocido que no está de acuerdo con cómo están diseñadas las fases, y "como no hay transparencia" no se sabe "en qué cuarto oscuro de la Moncloa alguien ha decidido" qué se puede hacer y qué no en cada una de las fases.

Y como ejemplo, ha dicho que no le parece tan importante que pueda haber 20 personas en una misma casa como que se pueda volver pronto al trabajo. "Hay partes de las fases 2 y 3 que se podían haber aplicado antes", ha afirmado.

Con todo, llegados a este punto ha dicho que hay que ver cómo evoluciona Madrid en la fase 2 antes de pedir el paso a la fase 3 porque "todo lleva su tiempo", y ha vuelto a pedir a los ciudadanos "responsabilidad" y respeto a las normas porque de no ser así "malo, esto no avanza".

Por otro lado, Ayuso se ha mostrado partidaria de que en Madrid se puedan fabricar mascarillas e hidrogeles, ya que sabiendo que van a ser necesarios "mucho tiempo" deberían poder fabricarse en la región como otros productos de higiene.

Y más teniendo en cuenta la dificultad que ha supuesto conseguirlas en los mercados internacionales en pleno pico de la pandemia, donde ha habido prácticas mercantiles "piratas".

"La salud y la vida tienen que ser prioritarias porque vamos a vivir cada vez más años y el gasto en sanidad será mayor", ha argumentado la presidenta regional, que ha insistido en la necesidad de invertir en la fabricación propia de material como mascarillas y evitar que falte material básico, como respiradores, ante cualquier situación de emergencia sanitaria.