Seriedad y urgencia para la ley Rhodes para no fallar a ningún niño más

Madrid, 8 jun (EFE).- "Ha costado muchísimo". Los colectivos de infancia exigen seriedad y urgencia a la clase política para que la ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que tanto ha tardado en materializarse, sea ya una realidad y España deje al fin de fallar a los niños.

"Tenemos una oportunidad muy real de mejorar las cosas para los niños y las niñas. Es demasiado tarde para mí, pero para ellos, no (...) Vamos a contar los días hasta su aprobación porque cada día estamos fallando a las personas que más nos necesitan y que están solas", ha indicado el pianista y superviviente de abusos sexuales en la infancia James Rhodes, cuyo nombre ha quedado vinculado a la ley.

En la jornada previa a que el Consejo de Ministros dé luz verde al texto de la futura norma, Rhodes ha celebrado, junto a representantes de organizaciones de derechos de la infancia y la también activista y víctima Vicky Bernadet, que este proyecto "imprescindible" por fin vaya a hacerse realidad después de que lo hubieran intentado anteriormente los gobiernos de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez previo a la coalición.

"Es urgente y necesario. Ha costado muchísimo que llegáramos hasta aquí. En este tiempo ha habido víctimas que no han podido denunciar, casos que no se han podido detectar (...) Cada día que pasa dejamos a niños desprotegidos", ha incidido Bernadet.

Los colectivos de infancia han calificado el proyecto de gran avance, de referencia mundial que situará a España a la vanguardia de la protección a la infancia frente a la violencia, una realidad silenciada, normalizada y sistémica a la que no se le ha prestado nunca la atención requerida, a pesar de que las organizaciones llevan años luchando por ella.

Esta ley "nos va a situar a la vanguardia de la protección a la infancia", ha destacado el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Carles López, que considera que esta normativa integral cubre todos los ámbitos en que se pueda producir la violencia contra niños y adolescentes: familia, deporte, ocio y tiempo libre y educación.

López, que ha subrayado el largo camino que este proyecto ha tenido que recorrer, ha pedido que se tramite de manera urgente y con consenso porque la violencia contra los más pequeños continúa creciendo.

En ese sentido, el director general de Save the Children, Andrés Conde, cree que el hecho de que tanto el PP como el PSOE y Unidas Podemos hayan querido sacar adelante este proyecto es "un motivo de esperanza": "Esperamos de todas las fuerzas políticas que la protección a la infancia esté por encima de todas las disputas partidistas".

Luis Pedernera, miembro del Comité de los Derechos del Niño, ha solicitado que el trámite parlamentario mantenga los consensos y que si el texto recibe cambios que sean para mejorarlo, no para debilitarlo: "Pido al Parlamento que sea un debate serio y rápido. El tiempo de los niños no es el tiempo de los adultos y cuando se vive en entornos de violencia, las consecuencias para las vidas de los niños no tienen parangón".

El pianista James Rhodes no puede cree que se haya tenido que luchar tanto tiempo por algo tan sencillo.

"Espero que ojalá estemos todos de acuerdo en que violar a niños es malo. Medidas que ayudarán a impedir que se viole a niños son algo bueno y esta es la ley que hará esto último", ha dicho Rhodes, que valora que los políticos hayan demostrado que este tema está libre de juegos y egoísmos partidistas.

Los expertos en infancia han subrayado la importancia de que la ley sea integral y vaya a cubrir desde la sensibilización de la sociedad a la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación, lo que marcará "un antes y un después", como hizo la ley contra la violencia de género.

Conde ha resaltado que es completa porque reconoce todas las formas de violencia, obliga a cualquier persona a comunicar indicios de violencia, establece la formación de todos los profesionales que están en contacto con niños y canales de denuncia seguros.

El responsable de la Plataforma de Organizaciones de Infancia ha añadido que se centra en la protección de los niños más vulnerables, como los menores tutelados, los niños migrantes no acompañados, los que tienen alguna discapacidad o los gitanos.

Para Bernadet, es un gran avance que amplíe la prescripción de los delitos sexuales, si bien espera que se aumente aún más mediante enmiendas, y que los procesos judiciales sean más amigables para los niños.

Algunas mejoras que introducirían los expertos en el texto final, además de esa ampliación de la prescripción, son dotarlo de perspectiva de género, mejorar la protección de los menores que viven en centros tutelados y reforzar el derecho de los niños a ser escuchados.

"España saldaría una deuda histórica con los niños y daría una señal a la comunidad internacional de alta responsabilidad", ha aseverado el miembro del Comité de los Derechos del Niño, que ya en 2010 comunicó a España que era necesaria una legislación específica en esta materia. Sin embargo, ha advertido de que necesitará recursos para no convertirse en "letra muerta".

Para Rhodes, que ha pedido que no se utilice su nombre para la ley porque son muchas las personas que han luchado por que sea una realidad, esta ley da cierto significado a los traumas que sufrió de niños.

"A menudo he buscado algún tipo de significado en mis traumas pasados, algo que me ayudara entender por qué ocurrieron y hoy por primera vez siento que si he jugado un pequeño papel en esto finalmente he encontrado ese significado. (...) Estoy orgulloso de vivir en un país que nutre, protege y valora a los niños", ha concedido.

