Blázquez: “Dicen que queremos imponer, pero presentamos las dos propuestas”

Madrid, 9 jun (EFE).- El presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, negó que la Federación quiera “imponer” su criterio en la elección del formato de competición de la Liga ASOBAL, tal y como a su juicio demuestra la decisión de presentar a la Asamblea tanto el modelo de todos contra todos, que defienden la mayoría de los clubes, como el de dos grupos, que propugna la Federación.

“Fíjate el interés que tiene la Federación de imponer, que asume como suyo el calendario propuesto por ASOBAL y lo presenta a la Asamblea. La junta directiva presenta las dos opciones, la Liga con 34 jornadas y la Liga con dos grupos para que sea la Asamblea quien tome la decisión”, señaló Blázquez en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

En este sentido, el presidente de la Federación achacó el fracaso en las negociaciones para consensuar una propuesta común con la ASOBAL a la falta de unanimidad dentro de los propios clubes sobre la fórmula de competición a adoptar.

Pregunta.- La Asamblea de la Federación tendrá que votar entre dos formatos distintos de competición para la Liga. ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo con ASOBAL para presentar una propuesta consensuada?

Respuesta.- No se ha llegado a un acuerdo, porque pese a que ASOBAL, o al menos las tres personas que acudieron a las negociaciones, mantenían que ellos representaban la postura de todos los clubes, por otro lado, a la Federación le llegaban llamadas de clubes que nos decían que eran partidarios de jugar en dos grupos.

Ante esa situación les pedimos un documento firmado por cada uno de los clubes de la Liga ASOBAL en el que cada club dijese si querían jugar una Liga regular o un Liga con dos grupos, simplemente para tener conocimiento de cuántos estaban a favor de una opción o de otra y ellos se negaron a entregar ese documento.

Pese a todo, parece que la Federación quiere imponer su criterio. Fíjate el interés que tiene la Federación de imponer, que asume como suyo el calendario propuesto por ASOBAL y lo presenta a la Asamblea. La junta directiva presenta las dos opciones, la Liga con 34 jornadas y la Liga con dos grupos para que sea la Asamblea quien tome la decisión.

P.- Pero desde la Federación se apuesta por la Liga con dos grupos ¿Qué ventajas tiene este formato?

R.- A la Federación no le preocupa nada más que la salud de los jugadores, mi máxima preocupación es no cargar excesivamente a los jugadores de partidos. Tenemos que mirar también por nuestros jugadores, por su salud, porque no son máquinas. Hay que tratar de cuidarlos y no me vale que me digan que en otras ligas juegan 20 equipos.

P.- En el convenio de cesión de los derechos de la organización del campeonato de Liga a la ASOBAL se recoge que cualquier cambio del formato debe ser consensuado. ¿Teme que la decisión que tome la Asamblea acabe en la justicia deportiva?

R.- Consensuar significa intentar llegar a un acuerdo, pero si las partes no llegan a un acuerdo, no se puede limitar el derecho de alguna de ellas a proponer o promover.

De hecho, históricamente ha presentado propuestas con las que la Federación no estaba de acuerdo, propuestas que no se han consensuado con la Federación y la Federación no ha ido corriendo a decir que no se ha consensuado tal medida.

P.- Otra de las propuestas que se deben votar en la Asamblea es la supresión de la Copa ASOBAL en la próxima temporada.

R.- Les dijimos que este año se pospusiese con el objetivo de mejorar nuestro deporte, porque en diciembre, por ejemplo, el Barça tiene la fase final de la Liga de Campeones y no le podemos cargar con muchos partidos antes de la Final Four, porque eso implicaría comprimir todavía más el calendario antes de llegar diciembre.

P.- Igualmente se someterá a votación de la Asamblea una propuesta para que la Federación recupere los derechos de imagen de la Copa del Rey, actualmente en posesión de ASOBAL.

R.- Si la Federación es quien tiene los derechos de organización, lo más normal es que también tenga los derechos de imagen con el único fin de darle una mayor difusión. La Federación no quiere hacer nada que suponga un perjuicio económico para ASOBAL, no queremos ni un céntimo de euro, lo único que queremos es que se vea por televisión en abierto.

Este año teníamos la oportunidad de dar una imagen más vistosa de la Copa y no se ha podido hacer, porque no teníamos los derechos. La Copa se ha dado residualmente por algunos canales autonómicos y para mí eso es doloroso.

P.- En lo que sí coindicen las dos propuestas de calendario es que la competición arrancará en la primera semana de septiembre. ¿Espera que sea ya con público en las gradas?

R.- Nuestra ilusión es que podamos volver con público, porque no sólo ya para el balonmano, para cualquier deporte la ausencia de espectadores es algo muy duro. Así que esperemos que para entonces podamos tener asistencia, aunque sea limitada.

P.- ¿Se tiene previsto cómo se debe actuar en el caso de que haya un rebrote de la pandemia?

R.- Esa es otra de las cosas que le dijimos a ASOBAL que tenían que tener en cuenta. ¿Qué haríamos si un jugador sufre un contagio o si la propia situación del país nos obliga a parar la competición en un momento dado? Con una Liga con 34 jornadas es inviable aplazar la competición, porque el calendario iría tan ajustado que podríamos recuperar esas jornadas. No tendríamos ningún margen de maniobra.

Javier Villanueva