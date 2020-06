Iglesias: Como líder de Podemos vería bien desmilitarizar la Guardia Civil

Madrid, 9 jun (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este martes que, como líder de Podemos, vería "muy bien" la desmilitarización de la Guardia Civil para que los agentes del instituto armado puedan manifestarse y sindicarse, pero como miembro del Ejecutivo ha preferido no pronunciarse.

Iglesias ha contestado así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a una pregunta sobre si tiene confianza plena en el compromiso democrático de la Policía y la Guardia Civil y si ve bien acometer cambios en la Guardia Civil, como desmilitarizarla.

"Si respondiera como líder de mi partido, diría que el hecho de que la Guardia Civil pueda reunirse, manifestarse, sindicarse, como reivindican las asociaciones profesionales, me parecería muy bien", ha respondido y a continuación ha precisado que como vicepresidente segundo del Gobierno debe ser "prudente" y "no hacer comentarios", porque no le corresponde.

Sobre el compromiso democrático de los agentes de Policía y de Guardia Civil, ha sostenido que "no hay ninguna institución en nuestro país, en el marco de la democracia, que pueda permitirse ningún tipo de compromiso que no sea democrático".

Ha expresado su "plena confianza" en el trabajo del Ministerio del Interior y "en todos los integrantes de las fuerzas de seguridad, que trabajan para proteger y servir desde los valores propios de la democracia".

"Si en algún caso se produjera una situación que fuera objeto de un ilícito civil o penal, para eso está la ley; el propio peso de la ley caerá sobre quien lo incumpla, independientemente de quien sea, como en cualquier democracia", ha concluido.