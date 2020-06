Más de 14.000 tratamientos de fertilidad se han cancelado por el COVID-19

Madrid, 8 jun (EFE).- Más de 14.000 tratamientos de reproducción asistida se han dejado de hacer durante el mes que han estado cerradas las clínicas de fertilidad con motivo de la pandemia de la COVID-19, un virus que era desconocido y que en un principio no se sabía si podía afectar a las mujeres embarazadas.

Son estimaciones avanzadas a Efe por Luis Martínez Navarro, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), quien calcula que estos son los ciclos que se han podido cancelar de las técnicas que más se utilizan para tener un hijo: fecundaciones in vitro (son al menos el 35 % de los ciclos), transferencia de embriones congelados, donación de ovocitos o inseminaciones conyugales o de donantes.

Abril es uno de los meses en los que acuden más mujeres o parejas a estos centros, pero este año no lo han podido hacer porque estaban cerrados desde el 25 de marzo y además muchos pacientes se echaron antes para atrás "por miedo" a lo que podía pasar.

"El daño dramático del virus dejó una remura de temor", según Martínez, y la propia SEF y las sociedades europea y americana por prudencia aconsejaron parar los tratamientos pues no se sabía cómo podría repercutir la infección de coronavirus en las embarazadas.

No se sabía si tendrían más riesgo de aborto o si las mujeres podían transmitir la infección al feto.

Pero también es que los centros privados tuvieron que poner a disposición de la sanidad pública sus recursos humanos y técnicos, sobre todo en Madrid, y no parecía lógico que los centros de reproducción estuvieran trabajando cuando había necesidades a paliar de forma urgente.

El estado de alarma impedía, además, que las mujeres pudieran desplazarse a los centros.

Cuando los especialistas constataron que el virus afectaba menos a las mujeres que a los hombres, y menos aún a las jóvenes -el rango de edad para los tratamientos de reproducción asistida es de entre 20 y 40 años-, y que la OMS no desaconsejaba los embarazos naturales, los centros vieron que podían reiniciar los ciclos, pero con importantes medidas de seguridad.

Lo pensaron también porque ya salieron publicaciones en las que se constataba que no había paso del virus a través de la placenta, que no había más tasas de aborto, que no había virus contaminante en semen, ni en líquido folicular y además los medios que se usan para el cultivo deja a los embriones varios días a 37 grados con lo que se hubiera esterilizado de existir, según los expertos.

Fue el 27 de abril, según este especialista en obstetricia y ginecología, cuando Sanidad permitió a las clínicas reanudar los tratamientos (se hacen una media al año de unos 141.000 ciclos). Y ahora, desde que se han ido levantando las restricciones, los pacientes están "volviendo con normalidad".

Eso lo dice a Efe Antonio Requena, director de la clínica de fertilidad IVI-Madrid, quien mantiene que a los especialistas de los diferentes centros les está sorprendiendo cómo las parejas que tenían en su proyecto de vida ser padres o madres están retomando los tratamientos, "más allá de este momento de incertidumbre que hemos vivido".

Los dos expertos en medicina reproductiva mantienen que actualmente los tratamientos son "absolutamente seguros" porque, además, según Requena, las clínicas han implementado una serie de medidas de seguridad, de control y limpieza, aparte de las básicas de lavarse las manos y ponerse las mascarillas.

La infertilidad ha aumentado entorno al 15 % en las parejas en edad reproductiva y ese incremento se debe cada vez las mujeres se plantean ser madres a edades más tardías y eso tiene un efecto negativo sobre su fertilidad, sobre todo a partir de los 37 ó 38 años.

A este factor se suman otros que citan los expertos: ambientales, que afectan a la calidad del semen (a medida que pasan los años se registra una disminución de la calidad seminal) y otros ligados con el tipo de sociedad en la que vivimos, como el estrés.