Ricardo Cavolo fusiona sus ilustraciones con el mundo del "Romancero Gitano"

Madrid, 11 jun (EFE).- El artista Ricardo Cavolo ha cruzado sus metáforas visuales con el universo que García Lorca escribió en su "Romancero Gitano", una fusión en la que los versos del poeta granadino cabalgan sobre esos gitanos, lunas, caminos y estrellas con las que el poeta granadino describió la Andalucía más profunda.

Cavolo conoció a García Lorca en su adolescencia cuando leyó "Poeta en Nueva York" y fue entonces, ha contado a Efe, cuando se dio cuenta de que el poeta granadino evocaba "universos y maneras de contar las cosas" diferentes, y por eso a sus 37 años este muralista, ilustrador y diseñador de moda salmantino no ha dudado en usar sus llamas y sus caras de dobles ojos para volver a darle vida.

"Lorca es un genio, y a nivel de uso de metáforas y figuras es increíble, y yo uso mucho la simbología", reconoce Cavolo, quien ha conseguido crear un mundo propio con una seña de identidad indiscutible.

Así, en este "Romancero Gitano" editado por Lunwerg ha trabajado las metáforas de García Lorca con las suyas propias, un juego interesante en el que nunca pensó hasta que se lo propuso su editor Javier Ortega, un Lorquiano confeso.

"Nunca me hubiera atrevido hacerlo hubiera sido muy grandilocuente saliendo de ti mismo, es una responsabilidad, pero me lo dijo y creo que me veía con ganas, tengo mucha relación con la etnia flamenca y por el momento vital y artístico que tengo el romancero era una muy buena entrada", ha reconocido.

Y ha entrado en el mundo de Lorca a través de "Romancero Gitano" porque el haberlo hecho con "Poeta en Nueva York" hubiera sido "más complicado y complejo a nivel de imagen", "mientras que el romancero es claro, es Andalucía pura y dura, melancolía, drama y tragedia, tiene mucha enjundia pero con letras".

En concreto, Cavolo, quien confiesa sentirse como un "palmero" de Lorca, podría haber reinterpretado las ilustraciones que el propio poeta hacía sobre sus versos, eso hubiera sido lo fácil.

"No era mi intención, no porque no sepa, sino porque esto es casi una obra de fan, me creo mucho la Andalucía y me creo el universo del que habla. Pero aquí jugar al tópico daba más gusto y era más leal al texto", afirma.

Planteado este trabajo como si fuera un ejercicio "cinematográfico", Cavolo va dando paso a cada poema con páginas de rotundos colores y figuras de perfil grueso que se pasean, vuelan y sueñan por las páginas de tal modo que ha creado una narrativa propia y paralela al poemario de Lorca.

"Antes de cada poema siempre hay dos páginas en las que planteo el espacio donde ha sucedido el poema anterior y después hay otras dos páginas donde introduzco el siguiente poema. Así se abre un plano para decir que hemos cambiado de sitio. Me interesa mucho entrar de esa manera, porque más allá de lo racional tus tripas te dicen que esto es violento", explica.

Un trabajo que ha hecho movido por "sensaciones", como si se tirara a una poza de la que nos quieres salir porque te gusta.

"No sé si es que me tomé demasiada responsabilidad, pero este libro me ha llevado seis meses cuando lo normal es que tarde 3 meses en cada trabajo. Ha sido así porque quería hacerlo lo mejor posible, porque Lorca siempre está arriba y quería hacerlo lo mejor posible, por eso este libro es muy expansivo y todas las ilustraciones son a sangre. Quería que todo lo que hubiera estuviera a su altura", confiesa.

Tras la publicación de este libro Cavolo querría exponer las ilustraciones en Granada, por eso todas las ha realizado pensando en que se podrían convertir en piezas de una exposición para llevar su mundo a la ciudad a la que Lorca amó y odió a partes iguales.

Pilar Martín.