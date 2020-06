El afinado paladar y la afilada pluma de Anthony Bourdain vuelven con "Crudo"

Madrid, 11 jun (EFE).- Tras "una frikada de éxito inesperado" como fue "Confesiones de un chef", Anthony Bourdain volvió a afilar sus cuchillos en "Crudo", obra que se reedita para recordar a quien terminaría suicidándose tras destapar el lado oscuro de las cocinas y viajar por el mundo en busca de las mejores comidas.

En julio de 2018, este cocinero neoyorquino "airado, cínico y mordaz", como él mismo se definió, se ahorcó a los 61 años en un hotel de Francia, donde grababa un episodio sobre la cocina de Estrasburgo para su programa "Parts Unknown", del canal estadounidense CNN.

Ya no le agobiaban los problemas económicos de antaño -dejó a su hija Ariane y a su exmujer Ottavia Buisa una herencia de 1,21 millones de dólares (algo más de un millón de euros)-, hacía lustros que había logrado desintoxicarse y gozaba de una merecida fama gracias a sus libros y programas televisivos. Pero como muchos de sus colegas de profesión, tenía "tendencia al autosabotaje".

Cuando publicó "Crudo" en 2010, que ahora reedita Planeta Gastro, tenía 53 años, hacía 28 que no trabajaba como cocinero y reconocía que no lo echaba de menos. Estaba inmerso en su carrera televisiva, de la que salieron los programas "A Cook's Tour" ("El tour de un cocinero") (2002-2003), "No Reservations" ("Sin Reservas") (2005-2012), "The Layover" ("La Escala") (2011-2013) y "Parts Unknown" ("Partes Desconocidas") (2013-2018).

Pero mantenía intacto su espíritu crítico, su afinado paladar y su afilada pluma. En "Crudo", una sucesión de vivencias y opiniones ordenadas en capítulos, siguió repartiendo estopa: a críticos gastronómicos, a cocineros que prestan su imagen a todo tipo de marcas, a la industria alimentaria, a programas televisivos, a la activista de lo orgánico Alice Waters (Chez Panisse, California), a los veganos...

Decía que ya no estaba "enfadado" como cuando escribió "Confesiones de un chef", el libro que le cambió la vida, e incluso aprovechó para disculparse con algunas de sus "víctimas", pero mantenía la tendencia al autofustigamiento e incluso reconoció "frecuentes impulsos suicidas" durante un refugio en el Caribe.

Aún así, dejó capítulos memorables como el dedicado a algunos de sus festines gastronómicos. Desde el que arranca el libro, un ilegal y clandestino banquete a base de hortelanos al Armagnac (una especie protegida) similar a la mítica última cena del expresidente francés François Mitterrand.

Buena parte de su carrera divulgadora la dedicó Bourdain a descubrir a la audiencia la comida popular de cada país que visitaba. Sin proponérselo, lanzó colas de clientes a lugares antes solo conocidos por los lugareños, como el bar Bun Cha Huong Lien, en Hanoi, cuyas dueñas conservan en una vitrina la mesa y los taburetes que ocuparon él y Barack Obama en 2016.

Por ello resulta especialmente deliciosa la lectura de su elogio de la degustación de un 'pho' en Hanoi, un ganso asado a las afueras de Hong Kong, unos tacos de lengua en un puesto callejero de Puebla (México), una fuente de mariscos en la Bretaña francesa, un cuenco de 'laksa' en Kuching (Borneo) o unos 'spaghetti alla bottarga' en un agriturismo de Cerdeña (Italia).

Y es que, en esa etapa, a Antonhy Bourdain la alta cocina -para la que reconocía que no tenía "talento suficiente"- ya no le deslumbraba tanto como en sus inicios, cuando contribuyó a fortalecer el prestigio internacional de Ferran Adrià y elBulli gracias al documental "Decoding Ferran Adrià, que Food Network rechazó como capítulo para "A Cook's Tour" y Tony lanzó con su propia productora.

Prefería el más informal Bouchon de Thomas Keller, al que consideraba el mejor cocinero de Estados Unidos, que sus emblemáticos The French Laundry y Per Se y sus "excesos" de caviar y trufa.

Como entrevistador, faceta de la que también dejó constancia en "Crudo", fue capaz de meterse, desde su propia visión de cocinero, en mentes tortuosas como la de David Chang -hoy a su vez 'chef estrella' gracias a su cocina y a Netflix- o tan bien ordenadas como la de Justo Thomas, un cirujano del pescado al frente del tres estrellas Michelin Le Bernardin.

Su faceta como padre, recomendaciones para quienes tengan la osadía de dedicarse profesionalmente a la cocina o consejos para restaurantes en crisis hoy de total actualidad con la pandemia de la COVID-19, nos devuelven al Bourdain sarcástico y conocedor dos años después de su muerte.

Pilar Salas