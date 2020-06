Artistas, políticos y periodistas lloran a Rosa María Sardá en las redes

Madrid, 11 jun (EFE).- Directores como Juan Antonio Bayona, actores como Antonio Banderas, Javier Cámara o Julián López, políticos desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al diputado de ERC Gabriel Rufián y comunicadores como Julia Otero y Jordi Évole han expresado en las redes sociales su pesar por el fallecimiento de la actriz catalana Rosa María Sardá.

La Academia de Cine adelantó hoy también en un tuit la noticia del fallecimiento de Sardá en Barcelona, a los 78 años, a consecuencia de un cáncer.

JUAN ANTONIO BAYONA, DIRECTOR

"Nos ha dejado un mito de nuestra Cultura. Brilló en el teatro, el cine y la TV. Cómo los grandes cómicos de la historia, nos hizo reír horas y horas mientras, sin darnos cuenta, nos enseñaba a ser mejores personas. Gracias, Rosa María Sardá. DEP".

JAVIER CÁMARA, ACTOR

"Querida Rosa. Que pena que te vayas. Cuánto reímos y cuanto aprendimos de tu inmenso talento. Qué mujer especial y brillante fuiste. !Hasta Siempre!"

JULIÁN LÓPEZ, ACTOR

"La recuerdo especialmente en "Alegre ma non troppo" de Fernando Colomo y "La niña de tus ojos" de Fernando Trueba. Lo que aprendimos de sus miradas, sus pausas, su fina ironía, sus frases dichas con maestría... Una grandísima cómica. Una pena".

ANTONIO BANDERAS, ACTOR Y DIRECTOR

"Con gran tristeza decimos adiós a una de las grandes de la escena española. Querida por todos en vida y ahora en el recuerdo. DEP Rosa María Sardá".

SANTIAGO SEGURA, ACTOR Y DIRECTOR

"Te has ido querida Rosa. Te admiraba desde siempre por tu inteligencia, tu agilidad mental, tu sentido del humor, tu acidez, tu forma de decir e interpretar... Pero tuve la suerte de trabajar contigo, de conocerte y ahí descubrí tu enorme corazón maravilloso Hasta siempre amiga"

JOSÉ CORBACHO, ACTOR, DIRECTOR Y HUMORISTA

"Dice el tópico: 'Siempre se van los mejores'. Pero hoy se cumple. Se nos fue LA SARDÁ. La mejor de las mejores. Un faro para una generación de titiriteros y gentes de la comedia Gracies per tant, Rosa Maria".

ANABEL ALONSO, ACTRIZ

"Se ha ido una grande. Tuve la inmensa suerte de conocerla, trabajar con ella y por si fuera poco, entablar una amistad. Este vacío no se llena".

SILVIA MARSÓ, ACTRIZ

"Nos ha dejado Rosa María Sardá, no hace mucho tuve el placer de disfrutar de su arte en el Teatro Lliure, un abrazo a su hermano Xavier y a toda la familia. DEP"

JULIA OTERO, PERIODISTA Y COMUNICADORA

"Rosa María Sardá acaba de partir. Su grandeza artística y personal estará en nuestra memoria para siempre. Ha muerto en casa, como ella quería, en compañía de su hijo y sus hermanos. Hace tres meses vino a la radio. Las dos sabíamos que era la última vez".

JORDI ÉVOLE, PERIODISTA Y COMUNICADOR

"Ojalá esta semana no hubiese existido nunca. Adéu Rosa. No t'oblidaré mai"

MARUJA TORRES, PERIODISTA Y ESCRITORA

"Una cena con Rosa María Sardá y Terenci Moix rivalizando en contar anécdotas era lo mejor que podía ocurrirte en mucho tiempo. Donassa".

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

"Nos deja una de las actrices más queridas y memorables de nuestro país. Rosa María Sardà, historia en mayúsculas de nuestra cultura, ejemplo de sensatez, una mujer luchadora, con fuertes convicciones y gran compromiso social. Te echaremos de menos. Todo mi cariño para su familia".

IRENE MONTERO, MINISTRA DE IGUALDAD

"Ha fallecido Rosa María Sardà, una mujer valiente y apasionada que deja una profunda huella en el cine y el teatro. Vaya mi cariño a sus familiares y amistades".

PABLO IGLESIAS, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO

"Nos ha dejado Rosa María Sardà, una gran figura de nuestro teatro y de nuestro cine. Mi pésame a sus allegados. Mi aplauso a su enorme aportación a la cultura".

GABRIEL RUFIÁN, DIPUTADO DE ERC

"Me gustaba tanto lo que hacía que me daba igual lo que pensara. No se va sólo una gran actriz, se va una gran parte del patrimonio cultural que tenemos. Si hubiera nacido en Boston y no en Barcelona tendría 3 Oscars. Así de grande era. Descanse en paz, Rosa María Sardà".

SALVADOR ILLA, MINISTRO DE SANIDAD

"Enorme tristeza por la muerte de Rosa María Sardà. Echaremos de menos tu humor inteligente, tu coherencia y tu compromiso con el socialismo y con la democracia. Descansa en paz, compañera".

PREMIOS FEROZ

Muy apenados por el fallecimiento de Rosa María Sardá, Premio Feroz de Honor en 2016. Todos los miembros de la AICE enviamos un fuerte abrazo a su familia y amigos. Deja un gran vacío.

SEMINCI, FESTIVAL DE CINE

"Hoy lamentamos profundamente otra gran pérdida para el cine... Nos ha dejado Rosa María Sardá, que hace sólo unos meses nos hacía disfrutar de su amor, junto a Verónica Forqué en 'Salir del ropero', ópera prima de Ángeles Reiné preestrenada en la #64Seminci. Descanse en paz". EFE

