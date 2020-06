Al descanso, sin goles en el derbi pero con el Sevilla más peligroso

Sevilla, 11 jun (EFE).- El derbi entre el Sevilla y el Betis que se disputa este jueves en el Sánchez Pizjuán, con el que se reanuda LaLiga Santander tras el parón por la pandemia de coronavirus, se fue al descanso con el empate a cero inicial, aunque con el equipo local más intenso y peligroso ante el área rival.

Pese a que el Betis hizo una presión adelantada en el inicio para dificultar la salida del rival, el Sevilla quiso asumir su condición de local aunque las desiertas gradas dieran más un aspecto de neutralidad.

Fue el argentino Lucas Ocampos el primero que apretó sobre la meta de Joel Robles y a los diez minutos, en una acción por el extremo derecho, firmó un buen remate que repelió un palo de la meta bética.

Desde esa zona el conjunto de Julen Lopetegui tuvo otra ocasión, del central francés Jules Koundé, quien no remató bien de cabeza ante Joel, que no pudo estar tranquilo en esta fase del partido, pues el Sevilla insistió al aprovecharse de que sus compañeros no aguantaban mucho el balón en su poder.

El borde de la media hora llegó una tercera aproximación de la formación de Nervión, en esta ocasión en una incursión por la izquierda en la que Munir lanzó un buen centro que no remató con corrección del neerlandés Luuk de Jong, aunque fue otro ejemplo de que el Sevilla era el dominador pese a que no pudo desequilibrar el marcador en los primeros 45 minutos más los dos de prolongación que se dieron.