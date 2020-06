La firma que lo cambió todo: 35 años de España en la UE

El presidente del Gobierno español, Felipe González, firma el Tratado de Adhesion de España a la CEE, ante la atenta mirada del rey Juan Carlos I, el marqués de Mondejar y Sabino Fernández Campo, durante la ceremonia celebrada en el salón de Columnas del Palacio Real. EFE/Manuel Hernández de León/aa./Archivo SPAIN AGREEMENT EEC: MADRID, 12/06/1985.- The Spanish Prime Minister, Felipe González, signed the Treaty of Accession of Spain to the EEC, under the watchful eye of King Juan Carlos I, the Marquis de Mondejar and Sabino Fernández Campo, during the ceremony in the Hall of Columns of the Royal Palace. EFE/Manuel Hernández de León