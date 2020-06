Albert Español: "Ser jugador-entrenador es un reto muy grande que me motiva"

Barcelona, 12 jun (EFE).- El waterpolista Albert Español volverá la próxima temporada a la liga española para liderar al Echeyde tinerfeño en el agua y en el banquillo como jugador-entrenador en lo que califica, en unas declaraciones a EFE, de "reto muy grande" que le "motiva".

El jugador barcelonés ha jugado en las últimas temporadas en el Olympiakos (Grecia), donde fue campeón de Liga en 2017, el Atlétic Barceloneta, el Ortigia (Italia) y esta campaña en el Pays d'Aix francés donde fue tercer máximo goleador de la liga e incluido en el equipo ideal de la competición.

A ello, añadió en 2017 una "enriquecedora experiencia" entrenando con la selección nacional de China. "He intentado vivir el waterpolo como una profesión y una pasión, pero también como algo que me enriquezca personalmente. Me motivan los retos difíciles, diferentes y nuevos", afirmó a Efe el jugador.

El próximo que se le presenta lo será. El Echeyde acabó la Liga Premaat último con una sola victoria, aunque no bajó de categoría tras la suspensión del campeonato por la Covid-19 y la decisión de la Federación Española de que no hubiera descensos.

"Si miras la trayectoria del Echeyde, vienen de la nada, pero con David Rivas de presidente han ido subiendo poco a poco y ya llevan dos o tres años en la Liga Premaat. Tienen ganas de crecer y eso me motiva mucho", destacó el jugador.

Español dice que llevaba "unos años" en contacto con el club tinerfeño y que inicialmente la idea no era acabar siendo su entrenador. Fue el presidente del club quien se la transmitió para acabar "cuajando" en un proyecto cuya idea es "intentar crear algo sólido a medio plazo".

El jugador, que en octubre cumplirá 35 años, asegura que tiene "cuerda" para seguir jugando y dice que tenía ofertas para continuar en Francia. Comenta que su nuevo estatus de doble función en Tenerife "no es una retirada" sino un "añadido" que le convenció para fichar por el que será su tercer club en España.

Reconoce Español que va a un lugar "aislado y lejos" del epicentro del waterpolo nacional, Cataluña, y que en esta nueva aventura intentará aportar "el conocimiento y la experiencia" acumulada tras jugar en las principales ligas europeas a las órdenes de entrenadores de "todo el mundo".

Preguntado sobre cómo entiende la dirección de un equipo de waterpolo, Español comenta que este debe estar "cohesionado y organizado" y el trabajo táctico debe ser "muy importante" para conseguir el engranaje dentro de un "ambiente alegre".

No parece que el barcelonés vaya a ser un entrenador-sargento pero sí deja muy claro que un equipo tiene que combinar "el trabajo duro y la disciplina con un buen ambiente".

En su vuelta a la liga española, Albert Español espera un campeonato "más reñido" después de los fichajes que se están produciendo en equipos como el Astralpool Sabadell, el CN Terrassa o el CN Barcelona, aunque considera que el Zodiac Atlétic Barceloneta sigue siendo "el mejor equipo español".

Reconoce su "sorpresa" por las incorporaciones "muy importantes" que están haciendo los clubes pese a la crisis anunciada tras la pandemia de la Covid-19 y considera que es "buenísimo" para el waterpolo nacional que jóvenes internacionales como Roger Tahull o Bernat Sanahuja se muevan de equipo.

"La competitividad entre los equipos crecerá con estos cambios de jugadores y en este sentido es algo precioso para nuestro waterpolo", dice que el fuera jugador del Zodiac Atlétic Barceloneta en tres etapas diferentes en las que ganó una Copa de Europa y diez ligas españolas.

Español también está "muy orgulloso" de lo conseguido por la selección española en los últimos tres años y califica de "histórico" haber disputado las tres últimas finales en Europeos y Mundiales desde 2018.

Una medalla olímpica es "lo único" que echa de menos en su gran palmarés tras competir en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y reconoce que sintió "mucha tristeza" al no entrar en la selección que ganó "después de mucho tiempo esperándola" la plata en el Europeo de Barcelona de 2018.