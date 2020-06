El cocodrilo era una canción de Andrés Iwasaki

Sevilla, 12 jun (EFE).- La noticia del avistamiento de un cocodrilo en el Pisuerga saltó el domingo pasado, cuando «Préstame tu cocodrilo» -la nueva canción del cantautor sevillano Andrés Iwasaki- llevaba más de cuatro mil audiciones en Spotify desde su estreno en la red.

Andrés Iwasaki (1995) cursaba un máster de artes escénicas mientras trabajaba como tripulante de cabina de Iberia cuando decidió presentarse al concurso "La Voz", donde reafirmó su vocación musical y gracias a una colecta reunió el dinero necesario para grabar su primer disco, pero la pandemia retrasó el proceso de edición y sus composiciones van apareciendo a cuentagotas en distintas plataformas de distribución.

Primero fue «Al margen de ojalá» y ahora ha sido el turno de «Préstame tu cocodrilo». “La canción del cocodrilo fue un regalo de cumpleaños para mi padre” -ha dicho a Efe Andrés Iwasaki- “porque la compuso en 1983 y a mí me parecía un desperdicio que estuviera inédita”.

El escritor peruano Fernando Iwasaki -padre del cocodrilo y del artista- ha dicho a Efe que “cuando Andrés me propuso grabar 'Préstame tu cocodrilo' me puse en contacto con Mario Ghibellini, amigo y coautor de la canción, para registrarla y que pudiera ser interpretada. Los dos estamos encantados porque han pasado más de treinta años y ha sido como hacerse un lifting”.

Con el humor que distingue sus obras literarias, Fernando Iwasaki, ha relacionado la coincidencia de su cocodrilo con el falso avistamiento de saurio vallisoletano:

"Los hipopótamos africanos surcan las aguas del Magdalena colombiano y los cerdos vietnamitas hozan por los bosques mediterráneos, pero los cocodrilos del Nilo todavía no anidan en la ribera del Duero..."

¿Por qué 'Préstame tu cocodrilo'?

Fernando Iwasaki ha respondido que “en el rock -como en la literatura- las explicaciones sobran. ¿Por qué Lennon compuso 'I’m the Walrus'? ¿Qué quiso decir Sting con la letra de 'Walking on the Moon'? Es como si Cortázar tuviera que explicar 'La noche boca arriba', y la verdad es que no hace falta”.

Andrés Iwasaki agrega que "las voces y las guitarras ya estaban grabadas cuando empezó el confinamiento y entonces se reparó en que el protagonista de la canción es una persona mayor que vive en una residencia y que desea salir a pasear o ponerse a bailar aunque sea con un cocodrilo. Aquella fue una primera coincidencia que me hizo pensar; pero lo del cocodrilo de Valladolid… ¡Es lo más parecido a una señal!”.

La promoción de "Préstame tu cocodrilo" comenzó en las redes el 31 de mayo a través de una serie de historias publicadas en Instagram, con vídeos preparados por el propio Andrés Iwasaki con la colaboración del joven realizador cordobés Luis «Wisfry» Fernández, ganador de varios premios audiovisuales. El ilustrador Fernando Vicente también colaboró con el lanzamiento de "Préstame tu cocodrilo".

“Lo que no esperábamos”, ha remachado Fernando Iwasaki, “era la colaboración del cocodrilo de Valladolid”.

Las canciones de Andrés Iwasaki -"Al margen de ojalá", "Nace el hombre", "Cada mañana", ...- tienen el tono minimalista y reflexivo de los cantautores y por eso "Préstame tu cocodrilo" supone una propuesta diferente con sus coletazos de reggae y punk rock.

“Después de todo lo que hemos vivido durante los últimos meses, creo que necesitamos bailar”, ha concluido Andrés.

“Y si un cocodrilo puede ser la serpiente del verano -ha intervenido Fernando Iwasaki- ¿por qué no la canción del verano?”.

Alfredo Valenzuela