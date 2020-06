Anfac pide a los políticos respirar tres veces antes de hablar del automóvil

Madrid, 12 jun (EFE).- El presidente de Anfac (fabricantes de vehículos), José Vicente de los Mozos, ha pedido hoy a los políticos que "respiren" tres veces antes de hacer declaraciones sobre el sector del automóvil y ha asegurado que ninguna multinacional trabaja en España por las ayudas públicas.

"Señorías, es muy importante que cuando hagan declaraciones en general sobre el mundo del automóvil, por favor, algunas veces cuenten hasta tres", ha afirmado De los Mozos ante la Comisión de Industria del Congreso, donde ha lamentado que hay declaraciones que no tienen fundamento, generan confusión en el cliente paralizando el sector y, lo que es más grave, afecta a las fábricas, que tienen que echar mano de medidas de flexibilización.

"Estas declaraciones, fuera de España, generan inquietud en las multinacionales y es muy importante tener visibilidad conjunta de país", ha dicho el también presidente de Renault España y director mundial de Fabricación y Logística de Grupo Renault, que ha rehusado especificar si se refería a declaraciones como las hechas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que dijo que el diésel tenía "los días contados".

Sin embargo, durante su intervención ha pedido ser "muy cautos" a la hora de hablar de tecnologías porque no se sabe qué tecnologías habrá en 2040 y "¿quién dice que un motor de combustión no podrá reciclar las emisiones?".

En su opinión, para que España continúe siendo el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa a pesar de no contar con ninguna marca nacional, la única forma es mostrar a las casas matrices "que es más rentable fabricar un coche aquí que en otro país" y ha subrayado que ninguna empresa sale de un mercado "por tema de ayudas públicas", porque éstas son residuales.

"Lo importante es ofrecer un entorno favorable", según De los Mozos, quien ha reclamado el apoyo de la administración para poder afrontar los retos de la descarbonización y la digitalización y que supondrán movilizar en los próximos años inversiones por valor de 54.000 millones sólo en España.

En este contexto, ha asegurado que, actualmente, "ninguna multinacional está en este país por las ayudas públicas" que, hoy en día, vienen de las comunidades autónomas, porque el Gobierno sólo da préstamos, mientras que en países de Europa del Este los fabricantes reciben hasta el 25 % de la inversión.

A su juicio, ninguna multinacional estaría en España si no hubiera personas formadas y ha subrayado que otra manera de apoyar a la industria sería unificar las diferentes legislaciones autonómicas y locales que hay en España en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, las emisiones.

Respecto al plan de choque para el sector anunciado por el Gobierno, De los Mozos ha dicho que, aunque no puede saber qué medidas incluirá finalmente, valora que para su elaboración "han estado escuchando al sector".

"Cuando vea todo escrito les diré si han escuchado mucho, poco o regular", ha dicho el presidente de Anfac.

Entre las dudas que pesan sobre el plan de apoyo al sector destaca la de si finalmente habrá ayudas a la compra para todo tipo de motores, incluidos diésel y gasolina, o los incentivos a la demanda se mantendrán sólo para los vehículos eléctricos.

Sin hacer mención a esta controversia, De los Mozos ha subrayado que un coche diésel emite actualmente lo mismo que uno de gasolina y cien veces menos que un vehículo de gasóleo del año 2000 y que si fueran retirados de la circulación permitirían rebajar la contaminación producida por el automóvil en Madrid del 18 al 12 %.

"No me gusta hablar de Plan Renove, me gusta hablar de descarbonización, que no es sólo comprar un coche eléctrico, también es rejuvenecer el parque, que es el más viejo de Europa Occidental, con 12,5 años de media", según De los Mozos, que ha pedido que no se pongan medidas adicionales a las de la Comisión Europea porque eso genera incertidumbre al consumidor e inseguridad jurídica a las empresas.