Galicia abandona el estado de alarma y estrenará el lunes la nueva normalidad

Santiago de Compostela, 12 jun (EFE).- Galicia será la primera comunidad que abandone el estado de alarma y que entre en la denominada "nueva normalidad" el próximo lunes, 15 de junio, una semana antes que el resto de España.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado tras la reunión del Gobierno gallego el anuncio que ya había avanzado durante la semana y ha revelado varias conversaciones en los últimos días, incluso este mismo viernes, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre esta cuestión.

El propio ministro ha dicho en una conferencia de prensa simultánea a la de Núñez Feijóo que Galicia, efectivamente, entrará el lunes en la "nueva normalidad" y ha destacado que ha sido una de las comunidades más beneficiadas por el estado de alarma que decretó el Gobierno el pasado 14 de marzo.

Núñez Feijóo ha explicado que en la primera fase de lo que el Gobierno denomina "nueva normalidad" seguirán en vigor algunas normas que serán publicadas este sábado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Entre estas normas, con carácter general, ha avanzado que seguirán siendo obligatorias las medidas de higiene, prevención y desinfección y limpieza en locales e instalaciones comerciales, lúdicas y deportivas.

Además, ha anunciado un incremento general en los aforos hasta el 75 por ciento, en los que, de todos modos, seguirá siendo obligatoria la distancia social de 1,5 metros y, si no es posible, el uso de mascarilla.

La Xunta también permitirá el uso y disfrute de los parques infantiles al aire libre, no así los que se encuentren en el interior.

En las actividades deportivas, al margen de las profesionales para las que el Gobierno sigue reservándose su regulación, se permitirán aforos de hasta 300 personas en el interior y de hasta mil personas si son al aire libre.

Estos límites se aplicarán también a otras actividades como mítines, ya que Galicia está en plena precampaña electoral para las elecciones del 12 de julio.

Y entre otras cuestiones, que serán especificadas en el Diario Oficial de Galicia, también se permitirá la presencia de hasta 60 personas en velatorios al aire libre, 30 personas en espacios cerrados y 75 en el caso de comitivas fúnebres.

El presidente gallego ha avanzado, además, que decaen todas las limitaciones al derecho constitucional de reunión en los domicilios.

Según Núñez Feijóo, que Galicia pase a la nueva normalidad una semana antes de que concluya el estado de alarma no significa que el virus o el riesgo de rebrote hayan desaparecido, por lo que las autoridades sanitarias seguirán vigilantes.

Ha defendido que la tasa de contagios por cada cien mil habitantes en Galicia es "diez veces inferior" a la media española tanto en los últimos siete días como en los últimos 14, y ha agradecido que las autoridades sanitarias españolas hayan destacado el "excelente" trabajo de los equipos gallegos durante esta pandemia.

El titular del Ejecutivo gallego ha dicho, además, que pedirá al presidente del Gobierno el próximo domingo que especifique e imponga cautelas al movimiento de ciudadanos entre comunidades que no están en la misma fase epidemiológica.

De este modo ha considerado que tanto él como su partido (PP) tenían razón al pedir una legislación sanitaria que regulase esta cuestión al margen del estado de alarma, ya que podría darse la circunstancia de que el próximo 21 de junio haya comunidades que accedan a la "nueva normalidad" directamente desde la fase 2, ha advertido.

Respecto a la polémica sobre las residencias, Núñez Feijóo ha asegurado que es "evidente" que durante tres meses de estado de alarma y con mando único por parte del Gobierno "el vicepresidente del Gobierno de Asuntos Sociales (Pablo Iglesias) se desentendió de todas las residencias de la tercera edad".

"No es una crítica, es una crónica de lo que ocurrió desde el 15 de marzo hasta ahora. En plena pandemia, en estado de alama, con mando único no hubo ninguna instrucción a pesar de la existencia de una Vicepresidencia de Servicios Sociales... Me parece injustificable, incomprensible", ha dicho Núñez Feijóo.