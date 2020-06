Bal valora el compromiso del Ejecutivo con Cs: Por ahora el Gobierno cumple

Madrid, 12 jun (EFE).- El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, a la cabeza de la delegación naranja que se ha reunido este viernes con la vicepresidenta Carmen Calvo, ha valorado el compromiso del Ejecutivo con las medidas de desescalada pactadas con su partido: "Por ahora el Gobierno cumple".

La reunión, que ha durado dos horas y se ha desarrollado en un clima "cordial y fluido", ha señalado Bal en una rueda de prensa telemática, se ha centrado en analizar qué medidas son necesarias para garantizar una salida segura del estado de alarma "y sobre todo de cómo protegerse eficazmente de cara al futuro".

Volverán a reunirse en el mes de julio, manteniendo así los canales abiertos de interlocución entre ambas partes, ha confirmado Bal tras la reunión en la que, según ha asegurado, no se ha hablado de ninguna otra cuestión y eso incluye los Presupuestos, ha dicho.

Se ha mostrado abierto a participar en la negociación de las cuentas públicas, que ya serán las de 2021, guiados -ha subrayado- "por la misma filosofía" que han mantenido hasta ahora con la negociación de los seis decretos de alarma y su apoyo al decreto de desescalada, "ser útiles a los españoles".

Eso supone abandonar "las siglas de partido y pidiendo lo mismo a la otra parte, que se deje de sectarismo y populismo", ha señalado el dirigente de Cs, que ha acudido a la reunión de Moncloa en sustitución de la líder de su formación, Inés Arrimadas, que se encuentra de baja por maternidad.

"Reunirse en democracia no es facultativo, es obligatorio" y sobre todo cuando hay una situación con tantos fallecidos y tantos problemas "uno no puede elegir no sentarse".

Sobre cómo pude afectar al gobierno de coalición este acercamiento entre Cs y el Ejecutivo, que no parece ser muy del agrado de Podemos ni tampoco de los socios de investidura, Bal ha vuelto a dejar claro que su partido sigue estando en la oposición y continúa pensando que "este gobierno Frankenstein es malo para España" y que no le votarían.

"Que este gobierno ande por donde quiera andar", ha dicho Bal al recalcar que Cs lleva por delante en sus negociaciones "la marca igualdad", sin privilegios identitarios, y eso pone "nerviosos" a ERC y PNV.

Bal ha insistido también y así lo ha trasladado en la reunión que el real decreto ley "de prevención, contención y coordinación", en cuya elaboración también ha colaborado el partido naranja, no es suficiente para afrontar la nueva etapa y hay que seguir trabajando para establecer "escalones de respuesta" en función de los repuntes que pueda haber de la infección.

A la cita, por parte del Gobierno, ha asistido, además de Calvo, la ministra de Política Territorial y Administraciones Publicas, Carolina Darias; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, y el secretario general de la Presidencia, Felix Bolaños.

La representación de Cs la han integrado Bal, la secretaria general, Marina Bravo; el vicesecretario general primero, Carlos Cuadrado, y el vicesecretario general adjunto, José María Espejo.