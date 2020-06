Rafa Nadal protagonista de una campaña para promover la protección solar

Madrid, 12 jun. (EFE).- Llega el verano y los rayos del sol hacen mella en la piel si no se toma con precaución y protección. Un riesgo que puede desencadenar un melanoma como el que sufrieron Hugh Jackman, Dayanara Torres, Melanie Griffith y Nicole Kidman, según advierte una campaña de concienciación protagonizada por Rafa Nadal.

El tenista, uno de los deportistas que más horas pasa al sol compitiendo en las pistas de tenis, abandera la campaña “Déjate la piel solo en lo importante nunca en el sol" para concienciar sobre los problemas que conlleva la radiación solar.

El sábado 13 se celebra el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel una razón por la que el número 2 del tenis mundial quiere hacer hincapié sobre un problema que ha afectado a algunos de sus compañeros y a muchos rostros populares como el actor Hugh Jackman, la modelo y actriz puertorriqueña Dayanara Torres, Melanie Griffith o Nicole Kidman.

"Siempre me he cuidado físicamente, pero he descuidado mi piel sin tener en cuenta que podía estar sometiéndome a posibles enfermedades como el cáncer de piel", comenta Nadal, quien argumenta que esa es la razón de convertirse en embajador de la campaña de CantabriaLabs.

Nadal asegura que conocer que hay compañeros de profesión que han sufrido la enfermedad le ha hecho darse cuenta de que si no toma medidas también le puede pasar a él. "Espero haber llegado a tiempo", ha dicho.

Pero no es el único deportista que ha hecho campaña contra el daño solar, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sáinz fue embajador de la campaña "No te quemes con el sol", promovida por Clínica Dermatológica Internacional. El Dr. Ricardo Ruiz señaló que contar con "los ídolos de niños y jóvenes son fundamentales para concienciarlos de la importancia de unos hábitos saludables".

Australia es uno de los países en el que las tasas de cáncer de piel aumentan, según los datos que refleja la Organización Mundial de la Salud.

Algo que ha sufrido en su propia piel el actor australiano Hugh Jackman. El intérprete de "Lobezno" en "X-Men" ha sido operado en seis ocasiones de cáncer de piel en la nariz. La promoción de una de las películas de esta saga la hizo con una tirita en la nariz tras un de las operaciones. Una cirugía de la que ha hablado abiertamente para concienciar sobre el problema.

"Otro carcinoma basocelular. Gracias a los frecuentes reconocimientos médicos y a unos médicos increíbles, todo está bien. Se ve peor con el vendaje que sin él. Lo juro! #ponteproteccionsolar", escribió tras la última intervención en su cuenta de Instagram para concienciar sobre el problema.

Los excesos en su adolescencia con el sol pasaron factura a la actriz Nicole Kidman. La actriz australiana reveló, hace unos años, que se le diagnosticó un cáncer de piel en una de sus piernas debido a la exposición solar desde la infancia.

Pero no han sido los únicos en padecer la enfermedad: Elizabeth Taylor fue diagnosticada con carcinoma basocelular en la mejilla y Melanie Griffith intervenida por la misma razón, una dolencia que ha padecido en dos ocasiones.

"Si tomáis el sol, mucho sol, protegeos. Usad pantalla solar. Id al dermatólogo y pedid cita para que os revisen", escribió la actriz en sus redes sociales.

La modelo y actriz Dayanara Torres, exmujer del cantante Marc Anthony, ha finalizado su tratamiento contra la enfermedad en el mes de febrero de este año, provocado "por un lunar que apareció" y al que no prestó atención, explicó.

También el actor escocés Ewan McGregor reveló en 2008, durante la promoción de la película "Deception", que se vio obligado eliminar un lunar facial de aspecto sospechoso situado justo debajo de su ojo derecho. "Tienes que tener cuidado si eres de piel pálida y pasas tiempo bajo el sol", comentó entonces.

También Caityln Jenner, el padre de Kylie y Kendall Jenner, en 2017 compartió una instantánea tras haberse sometido a cirugía para retirar tejido canceroso de su nariz. "¡Usad siempre protección solar!", promovía en sus redes. Una recomendación en la que siempre inciden los dermatólogos.EFE

it/ess