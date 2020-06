Una marcha en Nueva York reivindica a las mujeres negras en la "revolución" antirracista

Nueva York, 12 jun (EFE).- Una multitudinaria marcha recorrió este viernes Nueva York, desde la Torre Trump hasta la residencia oficial del alcalde, para expresar apoyo a las mujeres negras y reivindicarlas al frente de la "revolución" que vive EE.UU. tras dos semanas de protestas antirracistas por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco.

"Con esta marcha queremos asegurar que las mujeres negras están al frente, que nunca se nos vuelve a olvidar, que no se nos olvida en la política, que no se nos olvida en ningún tipo de reforma que se intente hacer", explicó a Efe una de sus organizadoras, Sophie Pier-Michel, una joven activista de la organización Strategy for Black Lives.

Pier-Michel, frente a decenas de personas que bloqueaban el tráfico del mediodía en la Quinta Avenida, cerca de una Torre Trump escondida tras andamios, vallas y policías, animó a "caminar para romper los techos y barreras" que impiden prosperar a las mujeres negras y pedir "justicia" para víctimas de la brutalidad policial y el racismo sistémico, como la joven Breonna Taylor.

"Breonna, entraron en la casa incorrecta y te tirotearon. Hasta que no tengas justicia no dejaremos de marchar", dijo otra activista con la voz desgarrada, recordando a esta joven de 26 años que recibió ocho balazos de la policía el pasado marzo en Louisville (Kentucky), supuestamente producto de una confusión y durante un allanamiento por narcotráfico.

"En esta revolución estamos controlando la narrativa como jóvenes que somos, y queremos asegurarnos de que nos escuchan y entienden que queremos tener éxito, queremos vivir. Queremos sobrevivir en este mundo, y solo podemos hacerlo si (los cargos públicos electos) trabajan con nosotros", sostuvo Pier-Michel en los márgenes de la marcha.

La activista señaló que colectivos jóvenes como el suyo están "impulsando agendas que solo ayuden a las mujeres negras" y que recientemente acudieron a Albany, la capital institucional del estado de Nueva York, para "exigir responsabilidades" y reclamar al gobernador Andrew Cuomo la reforma policial que han abanderado las protestas.

Precisamente el gobernador firmó esta mañana una ley histórica para reinventar las fuerzas de seguridad, darles mayor transparencia, evitar abusos y luchar contra el racismo, incluyendo la emblemática derogación de la norma 50-A, que desde 1976 impedía el acceso a los antecedentes y quejas sobre agentes, lo que según sus críticos les otorgaba inmunidad.

"Esto es un comienzo, pero solo un comienzo. Una revolución no ocurre solo con una firma, ocurre con el tiempo y logrando un cambio positivo. Es bueno que el gobernador Cuomo firme (la derogación) de la 50A, pero tenemos que hacer más", agregó Pier-Michel.

La marcha tuvo una convocatoria diversa, generalmente joven, y entre sus asistentes destacaron un grupo de trabajadoras del sector minorista que lucían las camisetas rojas con las siglas de su sindicato (RWSDU), que acudieron para "sumar voces contra el constante asesinato de la gente negra", apuntó a Efe una de ellas, Eno.

Esta manifestante destacó la importancia de participar en organizaciones para la defensa de los trabajadores, especialmente cuando se pertenece a minorías, y explicó que tras 18 años en el sector minorista su experiencia demuestra que ha tenido que "trabajar más duro" que otros compañeros blancos "para poder prosperar" en su carrera.

Eno, haciéndose oír entre consignas como "Black Live Matter", señaló que en EE.UU. "sistémicamente" se ha "ninguneado" a las personas negras y de otras minorías, se les ha impedido acceder a "buenos trabajos" y por ende han tenido dificultades para "acceder a los servicios sanitarios".

"Por eso somos la misma comunidad con un número más alto de muertes de COVID-19", subrayó la mujer, que llevaba, como la inmensa mayoría de los presentes, una mascarilla, y que pese a todo aseguró que "podemos hacerlo mucho mejor si logramos que los poderes públicos respalden esta lucha".

Tras casi tres horas de marcha por la pudiente zona del Upper East Side de Manhattan, y en paralelo a otras protestas programadas en la ciudad, los manifestantes llegaron con sus carteles y energía a la residencia del alcalde Bill de Blasio, Gracie Mansion, a quien los activistas con sus micrófonos pidieron "proteger sus vidas" para "un día no tener que marchar más".

Nora Quintanilla