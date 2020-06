Director del Grec: La demanda de entradas ha superado todas las expectativas

Barcelona, 13 ju (EFE).- El director del Festival Grec, Cesc Casadesús, ha querido este sábado disculparse por lo ocurrido ayer, primer día de la venta de entradas de unos ochenta espectáculos del evento, cuando la web se colapsó, y ha confirmado que hay prácticamente una decena de espectáculos con las entradas agotadas.

En declaraciones a Efe, ha indicado que ya no quedan entradas para los conciertos de Manel o Els Amics de les Arts, así como para el espectáculo inaugural, "A tocar!", de Baró d'evel, o de los preparados por The Scarlett Letter y La Veronal, así como para los que se llevarán a cabo en el Teatre Nacional de Catalunya, "La melanconia del turista" y "El sexe dels fongs".

Casadesús ha dicho que "la demanda ha superado todas las expectativas, ha sido una sorpresa difícil de digerir y por ello pedimos disculpas", pero también ha precisado que hubo unas 200.000 personas clicando para obtener alguna de las 30.000 entradas que se ponen a la venta y que hubo momentos de 16.000 compradores simultáneos, siete veces más que el año pasado.

Ante este hecho, "se reforzaron los servidores, pero hubo avalancha y se saturó la web".

Cesc Casadesús ha subrayado: "Éste no es un año normal, la gente debe ser consciente de que sólo podemos tener un tercio del aforo y durante una época en la que, por el momento, no hay mucha más oferta, y está todo parado por la pandemia".

Por ello, ha animado a otros promotores a que se planteen la posibilidad de organizar diferentes actos, "siempre con prudencia y según lo que la ley permita, pero lo que está claro es que la gente tiene ganas de cultura, como también la ha disfrutado durante el confinamiento".

Respecto a los espectáculos que ya no cuentan con entradas a la venta, ha avanzado que en la web ya se indican, "pero hay otros muchos montajes a los que se puede acceder todavía".

Por otra parte, ha señalado que se ha trabajado para que no haya errores en el sistema y "también para que no haya reventa a precios que no tocan".

Ante la imposibilidad de poder comprar entradas en línea, muchos ciudadanos se dirigieron ayer hasta el Palau de la Virreina para adquirirlas en las taquillas del Grec, lo que provocó colas de gente que ocuparon incluso la Rambla.

El festival acogerá en la edición de este año, marcada por el coronavirus, un total de 108 propuestas a partir del 30 de junio y durante todo el verano, con entradas a 15 euros, muchos creadores locales y manteniendo todos los compromisos de coproducción que había contraído.