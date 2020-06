Sito Pons: “No tengo miedo al futuro inminente, estoy tranquilo”

Madrid, 14 jun (EFE).- Sito Pons, dos veces campeón del mundo de motociclismo acusado de fraude fiscal, ha afirmado este domingo que no tiene "miedo al futuro inminente" y que está "tranquilo”.

La Fiscalía pide para Sito Pons 24 años de cárcel y 12 millones de euros de multa por un presunto delito de evasión fiscal de 2,7 millones de euros que habría defraudado entre 2010 y 2014.

En declaraciones al programa Radioestadio del Motor de Onda Cero, Pons dijo sobre su situación judicial desde su domicilio en Londres: "De ánimo estoy tranquilo. La vida sigue y nosotros siempre hemos hecho las cosas que se tienen que hacer y creemos que las hemos hecho siempre bien”.

A la pregunta de si está preocupado por lo que pueda pasar, el expiloto respondió: “no mucho”.

Agrego que no tiene miedo: “No, porque cuando uno hace las cosas bien, por mucho que otras personas no lo piensen igual, no tienes por qué no estar tranquilo.”

Sobre la actualidad deportiva, Pons habló del posible fichaje de Pol Espargaró como compañero de Marc Márquez en Honda para 2021 y dijo: “No entiendo los motivos que han podido llevar a Honda a fichar a Pol Espargaró, lo desconozco, Supongo que es una decisión que habrán consensuado entre todos”.

También se refirió a otros dos pilotos y señaló: “Creo que Jorge Lorenzo no va a volver a competir en el Mundial. Si está bien de forma, veo a Álex Rins quedando habitualmente entre los tres primeros y luchando por el Mundial”.