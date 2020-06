“Hermann”: el corto que narra la historia de la banda sonora de la pandemia

Santiago de Compostela, 17 jun (EFE).- “Me topé con el vídeo. Me dejó tocado. Me fui a dormir y solo podía pensar en qué imaginaba él cuando salía a tocar, dónde viajaba, qué sensación tenía. Por la mañana me levanté y escribí el guion”. Jordi García es el director de “Hermann”.