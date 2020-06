Florida, Texas y Arizona mantienen su plan de apertura pese a sus récords de contagios

Washington, 17 jun (EFE).- Tres de los estados más poblados de EE.UU., Florida, Texas y Arizona, registraron esta semana récords en el número de contagios diarios de coronavirus, pero sus líderes no contemplan cambios por ahora en sus planes de reapertura, que se ajustan al guión acelerado respaldado por la Casa Blanca.

Vista de un mensaje que dice 'Yes, we are Open' (Sí, estamos abiertos), en Fort Myers, Florida (EE.UU.). EFE/Cristóbal Herrera/Archivo