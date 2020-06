Trump pide a la Justicia bloquear la publicación del libro de Bolton

Washington, 17 jun (EFE).- El Gobierno de Donald Trump interpuso este miércoles una orden de emergencia con la que busca que la Justicia bloquee la publicación del libro de su exasesor de seguridad nacional John Bolton, cuyos detalles ya han salido a la luz en las últimas horas.

El Departamento de Justicia solicitó al juez encargado del caso, Royce C. Lamberth, que la medida que reclama también debe impedir que la editorial, Simon & Schuster, y las librerías lo distribuyan.

El Gobierno abrió este martes el litigio contra Bolton para evitar que el libro vea la luz este 23 de junio (fecha prevista de publicación) alegando que contiene información clasificada, por lo que la orden de emergencia es un paso más en este contencioso.

"EE.UU. solicita a este tribunal que haga cumplir al acusado con las obligaciones legales que asumió libremente como condición para recibir acceso a información clasificada y evite el daño a la seguridad nacional que resultará si su manuscrito se publica en el mundo", indica la demanda.

Medios estadounidenses filtraron este miércoles algunos extractos del libro de Bolton, titulado "The Room Where It Happened: A White House Memoir", que ofrece la imagen de un Donald Trump que se deja influir por líderes internacionales y que ignora conceptos básicos de política exterior, como que Finlandia no es parte de Rusia.

Este lunes, el presidente advirtió que Bolton tendrá "un problema criminal muy grave" si sigue adelante con su plan de publicar el libro.

El abogado de Bolton, Charles Cooper, ha argumentado que el libro no contiene ningún material confidencial y que su cliente ha trabajado con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante meses para permitirles revisar el contenido.

Según expertos, Trump lo tendrá complicado para detener la publicación del libro, porque aunque los presidentes tienen el poder de clasificar como secreta información de seguridad nacional, su argumento contra Bolton puede contradecir lo establecido en la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.