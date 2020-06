Cataluña deja la fase 3 y adelanta a mañana entrar en la 'nueva normalidad'

Barcelona, 18 jun (EFE).- El gobierno catalán ha decidido que esta medianoche Cataluña abandona la fase 3 de la desescalada y entra ya en la 'nueva normalidad', que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denominado "etapa de recuperación" y que iniciará dos días antes de que acabe el estado de alarma en España.

Torra ha firmado este jueves un decreto aprovechando que, al entrar hoy Barcelona y Lleida en la fase 3, y con ellas toda Cataluña, la Generalitat ha recuperado todas las competencias.

El decreto establece que las personas estarán obligadas a guardar la distancia de 1,5 metros y a llevar mascarilla siempre que esta no se pueda respetar, y básicamente traslada la responsabilidad de que no haya rebrotes al comportamiento de la ciudadanía.

Torra ha asegurado que gestionará esta nueva "etapa de recuperación", de momento con poca regulación, con planes específicos para cada sector, pero siempre bajo las premisas de mantener la distancia de seguridad, higiene de manos o uso de mascarillas.

"Ahora que llega el período de vacaciones y las fiestas de Sant Joan, tenemos que ser más prudentes que nunca para que un exceso o imprudencia no nos obligue a volver atrás", ha dicho Torra, que ha avanzado: "No me temblará la mano para tomar las decisiones que sean necesarias para velar por la salud de los ciudadanos".

Torra ha vuelto a reprochar que "otro estado de alarma era posible" y ha criticado de nuevo que el Gobierno español optara por "centralizar" sin "diálogo".

La consellera de Salud, Alba Vergés, ha resumido que la vuelta mañana a la nueva normalidad en Cataluña tendrá como marco general la distancia de 1,5 metros entre personas, higiene de manos y mascarillas, con mensajes más sencillos, y también la autorresponsabilidad de los ciudadanos.

En concreto, la Generalitat ha regulado que la distancia mínima de seguridad será de 1,5 metros entre personas -igual que la establecida por el Gobierno- tanto en espacios cerrados como al aire libre, con el equivalente a un espacio de seguridad de 2,5 metros cuadrados de superficie por persona en los locales de concurrencia pública.

Las mascarillas serán obligatorias para todas las personas a partir de los 6 años cuando no se pueda mantener esta distancia.

Desde mañana y hasta el día 25 de junio se establece un aforo del 50 % en los locales cerrados y del 75 % en los que están abiertos, según la consellera, para que la adaptación sea más fácil.

Tras el 25 de junio, "cambia el concepto", los porcentajes de aforo, que "quedan bien sobre el papel" pero son difíciles de concretar para los ciudadanos, desaparecen -con el máximo de una persona por cada 2,5 metros cuadrados- y se confía en la responsabilidad de todos para evitar nuevos rebrotes, ha indicado Vergés.

"Podemos hacer de todo, pero no es necesario hacerlo de golpe", ha considerado la consellera, que ha apelado a que los catalanes "sean conscientes de que no todo será igual" que antes en esta recuperación y que se ha de velar por las personas más vulnerables, especialmente ancianos y enfermos.

La vuelta a la nueva realidad se hará sin que se haya solucionado el contrato a una filial de Ferrovial para hacer el seguimiento telefónico de los contactos de personas positivas, según ha reconocido Vergés, que sigue revisando cómo rescindir el contrato y que sea el sistema sanitario quien haga el rastreo de los contagios.

Que el virus sigue circulando en Cataluña, que ya suma 12.491 fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la epidemia, se evidencia en que 40 de los 1.053 geriátricos que hay en esta comunidad siguen en situación grave de coronavirus, con personas infectadas, internos aislados y sin permitir las visitas.

Otros 279 geriátricos tienen contagiados pero, según Salud, son casos controlados y están en fase de estabilización, mientras que la mayoría, 727, están libres del virus y el resto están pendientes de valoración.

Cataluña entrará en la nueva normalidad cuando lleva un total de 104 días consecutivos, desde el 6 de marzo, registrando muertes por COVID, con una punta máxima de 416 fallecidos en una sola jornada el 30 de marzo, mientras que en la última semana ha habido una treintena de defunciones, a falta de nuevas notificaciones.

Todavía quedan 75 personas ingresadas por COVID en las UCI, que llegaron a estar ocupadas por casi 1.600 infectados al mismo tiempo en la punta de la epidemia.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que reabrirá mañana todos los parques infantiles de la ciudad, cerrados desde hace tres meses, y que extremará la higiene, cambio de arena y limpieza en estos recintos para niños.

Muchos hoteles de la ciudad han comenzado los preparativos para volver a abrir sus puertas en los próximos días.