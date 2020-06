Sassoli pide medidas a Bélgica por violencia policial contra una eurodiputada

Bruselas, 18 jun (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha pedido al Gobierno belga medidas "inmediatas" tras hacerse público un episodio de racismo contra una eurodiputada alemana de origen maliense, quien denunció un trato "humillante" de la policía al grabar una interacción con dos jóvenes negros.

En una carta a la primera ministra belga, Sophie Wilmès, a la que tuvo acceso Efe, Sassoli le trasladó la experiencia a la que se enfrentó la eurodiputada Pierrette Herzberger-Fofana, de 71 años y perteneciente al grupo Verdes/ALE, en la noche del martes 16 de junio, cuando vio a nueve agentes de policía con dos jóvenes negros.

Herzberger-Fofana, que explicó los hechos ante el pleno del Parlamento Europeo este miércoles, relató que observó que los dos jóvenes estaban siendo "acosados" por nueve policías y sacó su teléfono móvil para obtener imágenes, algo que es legal en Bélgica.

"Los policías se dirigieron a mí, me arrebataron el teléfono y cuatro de los nueve, que estaban armados, me empujaron brutalmente contra la pared. Me arrebataron el bolso, me estamparon contra la pared, me abrieron de piernas y me trataron de forma humillante", contó la diputada.

La alemana lamentó que los agentes no la creyeron cuando les dijo que era eurodiputada, pese a que les enseñó sus dos pasaportes, su acreditación del Parlamento Europeo y la tarjeta de residencia en Bélgica, y aseguró que denunciaría el trato que había recibido ante la policía.

"Tenemos que actuar en nombre de todas las personas que no han podido escapar de la violencia policial", señaló la eurodiputada.

En su carta a la primera ministra belga, Sassoli condenó el episodio "como presidente de la Eurocámara y en nombre de todos los diputados europeos" y recordó que a los miembros del Parlamento Europeo se les garantizan una serie de inmunidades que permiten que puedan cumplir con sus funciones.

"Le pido que tome medidas inmediatas y rápidas", instó Sassoli a Wilmès.