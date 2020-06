Valcárcel declara durante más de tres horas como investigado caso desaladora

Murcia, 19 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno de Murcia Ramón Luis Valcárcel ha manifestado este viernes tras prestar declaración durante más de tres horas en un juzgado de instrucción de Murcia por el caso desalinizadora que espera haber demostrado su inocencia.El expresidente, al que se investiga por una denuncia de la Fiscalía por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, ha añadido: "he venido a dar cumplida y completa respuesta a todo lo que se me preguntara y eso es lo que he hecho".Al ser preguntado por los periodistas por cómo ha afrontado esta declaración judicial, el también exvicepresidente del Parlamento Europeo ha manifestado: "he toreado en plazas peores".Por su parte, el abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular en este caso, ha manifestado que Valcárcel "ha echado balones fuera y ha descargado la responsabilidad en la comisión de secretarios del Gobierno regional".De Ramón también ha dicho que el expresidente había declarado durante el interrogatorio que Florentino Pérez, presidente del grupo ACS, que construyó la desalinizadora, le manifestó que sería a coste cero para las arcas públicas.Dentro de esta ronda de declaraciones acordada por el juzgado de instrucción número 1 de Murcia, para la próxima semana están citados varios testigos, entre ellos, el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura José Salvador Fuentes Zorita, y el exinterventor general de la Comunidad Autónoma Eduardo Garro.En la denuncia de la Fiscalía, presentada en julio de 2019 y que ha dado origen a esta pieza separada, se considera que Ramón Luis Valcárcel como presidente de la Comunidad Autónoma no pudo ser ajeno a las gestiones realizadas para la construcción y explotación de las obras, que considera pueden suponer para las arcas regionales un perjuicio de 600 millones de euros.