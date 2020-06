"Cyberpunk 2077", uno de los videojuegos más esperado, se retrasa a noviembre

Madrid 19 jun (EFE).- “Cyberpunk 2077”, uno de los videojuegos más esperados del año, sufre un nuevo retraso, y no podrá verse hasta el 19 de noviembre de este año, según han anunciado los responsables del estudio CD Projekt Red en Twitter.

El comunicado, firmado por Marcin Iwinski -cofundador- y Adam Badowski -director del estudio-, aseguran que el juego “está acabado” tanto su historia como su jugabilidad, pero necesitan tiempo extra para pulir el juego.

El juego ya fue retrasado de abril a septiembre, por lo que este es el segundo retraso que sufre el videojuego más importante del estudio polaco y lo sitúa más cerca también del lanzamiento de las consolas de Xbox y PlayStation, que verán la luz a finales de año.

“Cyberpunk 2077” es una distopia futurista, ambientado en la ciudad “Night City”. El juego es mundo abierto de grandes dimensiones, con numerosos detalles, personajes y unos gráficos impresionantes, según las imágenes que la compañía ha ido distribuyendo desde que el videojuego.

“Con tanta cantidad de contenido y un sistema tan complejo, necesitamos revisar todos los detalles, equilibrar las mecánicas de juego y arreglar todos los errores -añaden-. Un mundo inmenso significa un gran número de cosas que pulir y justo eso es lo que intentaremos hacer en este tiempo extra”.

El estudio es filial de CD Projekt, los creados de la saga "The Witcher", y desde su anuncio en 2012 es uno de los título que más expectación ha generado entre crítica y jugadores.

El retraso de "Cyberpunk 2077" se suma al de muchos otros juegos este año, como “The Last of Us II”, “Final Fantasy VII Remake” y "Marvel's Avengers", entre otros.