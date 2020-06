El corto colombiano "Hijo de Sodoma" competirá por la Palma de Oro de Cannes

París, 19 jun (EFE).- El documental colombiano "Hijo de Sodoma", de Theo Montoya, es una de las once producciones anunciadas este viernes por Cannes para disputar la Palma de Oro al mejor corto, un premio que sí se entregará a pesar de que el festival anuló su edición presencial y de que no se recompensará a los largometrajes.

El director griego Vasilis Kekatos, que ganó el premio el año pasado con 'The Distance Between Us And The Sky' . EFE/EPA/IAN LANGSDON/ Archivo