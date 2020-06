Jordi Cuixart defiende la desobediencia civil para transformar la sociedad

Barcelona, 20 jun (EFE).- El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que cumple prisión por la sentencia del procés, defiende "la legitimidad de la lucha no violenta y la desobediencia civil para transformar la sociedad" y advierte al Estado que "si piensa que perpetuar la impunidad no tiene costes, es que no conoce a la sociedad catalana".