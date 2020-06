Josep Roca busca lo positivo de la "filoxera humana" que ha sido la COVID-19

Logroño, 20 jun (EFE).- Algo más de un siglo después de que la filoxera asolará los viñedos españoles, España y el mundo en general ha pasado "la filoxera humana" de la COVID-19, de la que "poco a poco hay que buscar cosas positivas", ha dicho a Efe Josep Roca, sumiller de El Celler de Can Roca, restaurante con tres estrellas Michelin.

A finales del siglo XIX y principios del XX, una enfermedad "importada", la filoxera, asoló los viñedos españoles y obligó a tomar diferentes medidas a los agricultores, como el aislamiento y el arranque de las parcelas afectadas para que no contagiaran al resto.

Para Roca, el mundo ha pasado ahora "la filoxera humana" de la COVID-19, "de la que poco a poco hay que buscar cosas positivas" para superarla y recuperar a la sociedad tal y como lo hizo el sector del vino en España hace más de un siglo.

Roca ha hecho estas declaraciones a Efe con motivo de su participación este sábado en la cuarta edición de la Cata del Barrio de la Estación de Haro (La Rioja), que se celebra, en esta ocasión, de forma virtual por el coronavirus.

Las bodegas centenarias del Barrio de la Estación crearon esta gran fiesta del vino y la gastronomía, en la que se pueden catar vinos emblemáticos de Rioja y en el que participa el "Maquinista del año", un personaje destacado del mundo del vino, en esta ocasión Josep Roca, que recibe esta distinción en alusión al tren que servía para que estas bodegas enviaran sus vinos a todo el mundo.

"La verdad es que no he parado de hacer cosas y he estado en eventos en diferentes países, como en Argentina, Perú o Chile, y muchos en España, como este de Haro", detalla el sumiller gerundense, reconocido en dos ocasiones como el mejor profesional del mundo en su campo, en 2005 y 2011.

En todos estos eventos ha tratado de promover "el concepto de felicidad asociada al vino, a las experiencias vividas en torno a él y a la comunión con los demás que se logra con una copa", pero "siempre para disfrutar y, para eso, hay que beber con responsabilidad", incide.

Esos mismos conceptos son, en parte, "lo positivo" que ha tratado de extraer de esta "filoxera humana" de la COVID-19, en la que "se han visto muchos momentos de comunión entre las personas y se ha promovido un sentimiento de responsabilidad global", concluye